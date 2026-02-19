Slušaj vest

Britanski kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja njegovog brata, bivšeg princa Endrua, rekavši da se zakon mora poštovati.

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vesti o Endruu Mauntbaten-Vindzoru i sumnjama za zloupotrebu službenog položaja. Ono što sada sledi je potpun, pravičan i propisan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od nadležnih organa. U tome, kao što sam i ranije govorio, oni imaju našu punu i svesrdnu podršku i saradnju", rekao je Čarls.

Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

On je dodao da se zakon mora poštovati i da sve mora ići pravim tokom, posle hapšenja Endrua.

"Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo primereno da dalje komentarišem ovo pitanje. U međuvremenu, moja porodica i ja nastavićemo sa svojom dužnošću i službom svima vama", poručio je Čarls.

Princ Endru Foto: Joanna Chan/AP, NEIL HALL/EPA

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

Ne propustitePlanetaNEKI SU I POGUBLJENI! Bivši princ Endru nije prvi pripadnik iz redova britanskih kraljevskih loza koji je imao problema sa zakonom
Princ Endru i Marš farma 2.jpg
PlanetaPRVI SNIMCI I SLIKE HAPŠENJA BIVŠEG PRINCA ENDRUA! Opsadno stanje u Engleskoj, policijski džipovi opkolili njegovo imanje (FOTO/VIDEO)
profimedia-1076428379.jpg
PlanetaZA ŠTA SE SVE TERETI ENDRU? Od s*ksualnog zlostavljanja, do Epstajnovih mreža, trgovine ljudima, civilnih tužbi... Koristio je tajna imena i šifre
Džefri Epstajn Princ Endru
PlanetaBAHANALIJE U BAKINGEMSKOJ PALATI: Princ Endru dovodio mlade žene, koristio tajna imena i šifre! TRESE SE VELIKA BRITANIJA!
Princ Endru