Britanski kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja njegovog brata, bivšeg princa Endrua, rekavši da se zakon mora poštovati.

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vesti o Endruu Mauntbaten-Vindzoru i sumnjama za zloupotrebu službenog položaja. Ono što sada sledi je potpun, pravičan i propisan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od nadležnih organa. U tome, kao što sam i ranije govorio, oni imaju našu punu i svesrdnu podršku i saradnju", rekao je Čarls.

On je dodao da se zakon mora poštovati i da sve mora ići pravim tokom, posle hapšenja Endrua.

"Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo primereno da dalje komentarišem ovo pitanje. U međuvremenu, moja porodica i ja nastavićemo sa svojom dužnošću i službom svima vama", poručio je Čarls.