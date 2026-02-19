AMERIČKI MILIJARDER IZIGRAVAO ŽRTVU NA SASLUŠANJU: Bez njegove pomoći Epstajn ne bi postao čudovište? Priznao je da je posetio njegovo ostrvo, ali...
Američki milijarder Lesli Veksner izjavio je u sredu da je jednom posetio ostrvo pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, ali je negirao da je imao bilo kakva saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima.
Veksner (88) je naveo da je prekinuo sve veze sa Epstajnom pre gotovo 20 godina. Protiv njega nije podignuta nijedna krivična optužnica.
Novi dokumenti Ministarstva pravde SAD
Nedavno objavljivanje miliona internih dokumenata američkog Ministarstva pravde u vezi sa Epstajnom bacilo je novo svetlo na njegove veze sa brojnim uticajnim ličnostima – kako pre, tako i nakon što je 2008. godine priznao krivicu po optužbama za prostituciju, uključujući podvođenje maloletne devojke.
Epstajnova smrt 2019. godine u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu okarakterisana je kao samoubistvo.
Veksnerovo svedočenje pred Kongresom
- Dozvolite mi da budem potpuno jasan, nikada nisam bio svedok niti sam imao bilo kakva saznanja o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima. Nikada nisam bio učesnik niti saučesnik u bilo kojoj od njegovih nezakonitih radnji - naveo je Veksner u pisanom svedočenju američkim zakonodavcima.
U sredu je šest sati odgovarao na pitanja istražitelja Kongresa iza zatvorenih vrata.
Poslovni odnos sa Epstajnom
Veksner, bivši izvršni direktor i osnivač kompanije L Brands, vlasnika brenda Victoria’s Secret, angažovao je Epstajna kao svog ličnog finansijskog upravnika još osamdesetih godina.
On je optužio Epstajna da je njegov novac koristio za kupovinu nekretnina i drugih dobara, te tvrdi da je prekinuo saradnju oko 2007. godine, kada je Epstajn prvi put krivično optužen.
- Na moju veliku sramotu i žaljenje i ja sam, kao i mnogi drugi, bio prevaren od strane vrhunskog prevaranta. Ne mogu da izbrišem taj deo svoje lične istorije, iako žalim što sam ga ikada upoznao - dodao je Veksner.
Političke reakcije
Američki kongresmen Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru za nadzor Predstavničkog doma, izjavio je da "nije bilo nijedne osobe koja je bila više uključena u pružanje finansijske podrške Džefriju Epstajnu za izvršavanje njegovih zločina od Lesa Veksnera".
Poseta ostrvu i prekid kontakta
Veksner je rekao da je Epstajnovo ostrvo posetio jednom, ubrzo nakon što ga je Epstajn kupio, i da se tamo zadržao "nekoliko sati" jednog jutra, zajedno sa suprugom i decom, tokom plovidbe njihovom jahtom.
Takođe je izjavio da je Epstajn ukrao "ogromne sume novca" njegovoj porodici.
- Kada sam saznao za njegovo zlostavljačko ponašanje i krađu od moje porodice, nikada više nisam razgovarao sa Epstajnom - zaključio je Veksner.
(Kurir.rs/Reuters)