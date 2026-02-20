Slušaj vest

Policajci i spasioci su saopštili da se usled eksplozije urušio deo jedne zgrade u pakistanskom gradu Karačiju. U ruševinama se i dalje traga za preživelima ili telima. Poginulo je najmanje 16 ljudi.

Eksplozija se dogodila dok su ljudi pripremali obrok pred zoru na prvi dan muslimanskog svetog meseca Ramazanau stambenom delu Karačija, glavnog grada provincije Sind, saopšteno je iz lokalne policije.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari izjavio je saučešće porodicama žrtava i uputio vlastima nalog da obezbede najbolju moguću medicinsku pomoć za povređene.

Takođe je pozvao na brzo završavanje spasilačkih operacija i apelovao na vladu provincije Sind da sprovede temeljnu istragu i da se spreče slični incidenti.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

