Izraelski naseljenici na Zapadnoj obali ubili su devetnaestogodišnjeg Palestinca, koji je takođe američki državljanin, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo je navelo da je Nasralah Muhamad Džamal Abu Sijam ubijen u selu Mukhmas, severno od Jerusalima.

Izraelska vojska je saopštila da su vojnici odgovorili na nasilnu konfrontaciju u tom području i pokušali da rasture nerede. Vojska je dodala da su osumnjičeni pucali na nekoliko Palestinaca, koji su zatim evakuisani radi medicinske pomoći.

Majka Abu Sijama je za AP izjavila da je njen sin imao i američko državljanstvo. Ambasada SAD-a nije odgovorila na zahteve za komentar. Nasilje ekstremista naseljenika na Zapadnoj obali poraslo je poslednjih godina.

Palestinici i grupe za ljudska prava tvrde da izraelske vlasti ne procesuiraju naseljenike za nasilje. Istrage su dodatno zapostavljene otkako je na vlasti ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir.

Međutim, u retkom potezu ove nedelje, izraelski tužioci su najavili da planiraju da podignu optužnicu protiv jednog naseljenika zbog ubistva palestinskog aktiviste tokom konfrontacije koja je snimljena i postala javna.

Više od 3,4 miliona Palestinaca i 700.000 Izraelaca žive na okupiranoj Zapadnoj obali i istočnom Jerusalimu, teritorijama koje je Izrael zauzeo 1967. godine, koje Palestinci žele da bude deo njihove buduće države.

Međunarodna zajednica gotovo jednoglasno smatra da je gradnja izraelskih naselja u tim područjima ilegalna i prepreka miru.

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) saopštio je da je tokom rata u Gazi više desetina palestinskih novinara boravilo u užasnim uslovima u pritvorima u Izraelu.

Oni su doživljavali fizičke napade, prisilno držanje u stresnim pozama, senzornu deprivaciju, seksualno nasilje i medicinsko zanemarivanje.

CPJ je dokumentovao pritvaranje najmanje 94 palestinska novinara i jednog medijskog radnika tokom rata u Gazi.