Najviši komandant koji nadgleda američke snage u Latinskoj Americi, general Frensis Donovan, zajedno sa visokim zvaničnikom Pentagona Džozefom Hjumirom, iznenada je u sredu posetio Venecuelu radi bezbednosnih razgovora, saopštili su američki zvaničnici.

Ovo je prva poseta američke vojne delegacije otkako su američke snage prošlog meseca u smeloj akciji zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork, gde se suočava sa optužbama za trgovinu drogom, piše Rojters.

Vlada Venecuele saopštila je da se američka vojna delegacija sastala sa privremenom predsednicom Delsi Rodrigez, ministrom odbrane Vladimirom Padrinom i ministrom unutrašnjih poslova Diosdadom Kabeljom.

Dve strane su se složile da sarađuju u borbi protiv trgovine drogom, terorizma i migracija, dodaje se u saopštenju. I Padrino i Kabeljo suočavaju se sa optužnicama u Sjedinjenim Državama u vezi sa trgovinom drogom.

Poseta najviših oficira američke vojske usledila je nakon prošlonedeljne posete američkog ministra energetike Krisa Rajta Karakasu.

Zajedno, ove dve posete ukazuju na napore predsednika Donalda Trampa da, kroz vojnu moć i energetsku politiku, izvrši pritisak na Venecuelu kako bi sprovela sveobuhvatne reforme.

Vašington je saopštio da će upravljati venecuelanskim naftnim sektorom na neodređeno vreme i održava snažno pomorsko prisustvo na Karibima, gde američka vojska uništava sumnjive brodove za krijumčarenje droge i sarađuje sa Obalskom stražom na zapleni tankera povezanih sa Venecuelom.

Venecuelanska vlada naglasila je da je diplomatija poželjan način rešavanja odnosa sa Vašingtonom, koji želi da Karakas u kratkom roku prekine veze sa protivnicima SAD i otvori se za američke kompanije. Venecuela raspolaže najvećim rezervama sirove nafte na svetu.

- Sastanak potvrđuje da diplomatija treba da bude mehanizam za rešavanje razlika i pitanja od bilateralnog i regionalnog interesa - izjavio je ministar komunikacija Venecuele Migel Angel Perez u objavi na društvenoj mreži "iks".

Komanda američke vojske za Južnu hemisferu saopštila je da su Donovan i Hjumirom razgovarali zajedno sa novom američkom izaslanicom u Venecueli, Laurom Dogu.

- Razgovori su bili usmereni na bezbednosno okruženje, korake za sprovođenje trofaznog plana predsednika Donalda Trampa - posebno stabilizaciju Venecuele - kao i značaj zajedničke bezbednosti na Zapadnoj hemisferi - navodi se u saopštenju.

Dogu je u posebnoj objavi američke ambasade ocenila da je reč o istorijskom danu u nastojanjima da se "ostvari cilj Venecuele usklađen sa Sjedinjenim Državama".

Posete visokih američkih zvaničnika Karakasu bile su gotovo nepostojeće tokom godina, jer su odnosi sa bivšim predsednikom Ugom Čavezom, a potom i sa Madurom, bili izrazito zategnuti.