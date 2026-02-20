Slušaj vest

Američki Stejt department planira da pokrene portal koji će ljudima u Evropi i širom sveta omogućiti da vide sadržaje koje su njihove države zabranile, bilo jer su kvalifikovani kao govor mržnje ili teroristička propaganda, piše danas agencija Rojters.

Izvori u Vašingtonu upoznati s tim projektom, izjavili su da SAD na taj način žele da se suprotstave cenzuri. Adresa sajta biće freedom.gov, i ona je reguistrovana još 12. januara. Po tim izvorima, aktivnost korisnika na sajtu neće moći da bude praćena, a uz pomoć virtualne privatne mreže biće stvoren utisak da se sav internetski saobraćaj odvija unutar SAD.

Rojters piše da projekat predvodi podsekretarka SAD za javnu diplomatiju Sara Rodžers, i da je sajt ustvari trebalo da bude inaugurisan na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji prošle nedelje, ali je to odloženo iz nepoznath razloga.

Pojedini zvaničnici Stejt departmenta rezervisani

Nekoliko sagovornika agencije reklo je da su kod nekih zvaničnika Stejt departmenta iskrsle određene rezerve, ali nisu objasnili o čemu je reč.

"Projekat bi dodatno mogao da između Vašingtona i njegovih tradicionalnih evropskih saveznika pojača tenzije ;koje su inače već povišene zbog trgovinskog spora, rata Rusije u Ukrajini i nastojanja američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom", piše Rojters.

Dodaje se da bi portal mogao da bude neugodan za Vašington i zato što bi stvorio utisak da navodi građane da krše zakone svoje zemlje.

Pristup Evropske unije je drugačiji i ona je postavila granice ekstremističkoj propagandi baziranoj na idejama nacizma, uključujući antisemitizam i nipodaštavanje stranaca i manjina, piše Rojters.