Centralna obaveštajna agencija (CIA) bila je upoznata s planovima Ukrajine da raznese cevi gasovoda Severni tok“, navodi nemački Špigel, pozivajući se na izvore.

Prema izveštaju, operacijom je komandovao bivši šef Oružanih snaga UkrajineValerij Zalužni.

U Kijevu su se 2022. godine ukrajinski stručnjaci za diverzije sastali sa poznatim agentima CIA i ispričali im o planovima za razaranje gasovoda. Ukrajinci tvrde da se plan Amerikancima dopao.

"Rekli su ukrajinskim momcima: ovo je dobro, ovo odgovara“, rekao je časopisu izvor upoznat s pregovorima.

Zatim su se predstavnici CIA ponovo sastali s organizatorima napada i razgovarali o tehničkim detaljima operacije. Na drugom sastanku CIA je rekla: "Delujte" - Ukrajinci su stekli utisak da bi agenti mogli pomoći u finansiranju plana.

Kasnije su Amerikanci promenili mišljenje i upozorili Ukrajince da ne sprovode diverzioni plan, ali, kako tvrdi Špigel, to nije imalo efekta.

CIA: Navodi su apsolutno lažni

CIA je nazvala informacije iz izvora časopisa "apsolutno lažnim".

"Moguće je da su američki agenti tokom pregovora u Kijevu samo želeli da sakupe što više informacija, stvarajući utisak da podržavaju operaciju. Takođe je moguće da je Ukrajincima trebalo vreme da informacije od američkih agenata stignu do donosioca odluka u SAD, koji verovatno nisu bili oduševljeni“, komentariše Špigel.

U junu 2022. došlo je do curenja informacija, a za to su saznale Holandija i Nemačka, koje su upozorile SAD. Nemci su bili skeptični jer je planirani datum akcije već prošao.

Predstavnik CIA iz kijevske kancelarije razgovarao je s administracijom predsednika Ukrajine, zahtevajući otkazivanje operacije. Prema Der Spiegelu, operaciju je odobrio Salušni, dok predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije bio informisan. Upozorenja su ignorisana i gasovod je raznesen bez odobrenja SAD.

Diverzantima se pojavio sponzor – privatno lice iz Ukrajine koje je platilo oko 300.000 dolara za operaciju.

Direktni osumnjičeni izvršilac u nemačkom pritvoru

Osumnjičeni Serhij K. je bivši ukrajinski komandni vojnik koji je, prema nemačkim istražiteljima, učestvovao u sabotaži Nord Stream gasovoda u septembru 2022. godine.

Bio je deo tajne ukrajinske jedinice za diverzije i specijalne operacije.

U vreme napada na gasovod, nalazio se na jahti sa još nekoliko ljudi i jednom ženom, dok su ronioci postavljali eksplozive na cevi gasovoda na dnu Baltičkog mora.