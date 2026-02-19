Slušaj vest

Američki vojni zvaničnici obavestili su predsednika SAD Donalda Trampa da će do subote blizu Irana stići dovoljno američkih aviona i brodova za početak vazdušnih udara, saznaje britanski list Telegraf.

Ove sedmice, u američke baze na Bliskom istoku stiglo je još oko 50 borbenih aviona.

Stigli su i avioni za dopunu goriva u vazduhu i drugi pomoćni avioni.

Linkoln odavno stigao, uskoro će i Ford

Očekuje se da će u roku od nekoliko dana do istočnog Mediterana stići i druga udarna grupa brodova, predvođena nosačem aviona "Džerald Ford".

Nosač "Abraham Linkoln" je iz Južnog kineskog mora već stigao blizu Irana. Ako Tramp izda naređenje, brojne snage SAD u regionu omogućiće da bombardovanje Irana traje nedeljama, piše Telegraf.

Zajedno sa raketnom odbranom koju su SAD postavile u svoje baze na Bliskom istoku tokom proteklih mesec dana, avioni i brodovi treba da služe i kao odbrana američkih saveznika u regionu i Izraela od iranskih balističkih raketa.

Još nije poznato da li je Tramp odlučio da napadne Iran.

Neki američki mediji ranije su objavili da bi američki predsednik uskoro mogao da donese upravo takvu odluku.

Politički sajt Aksios je u sredu na osnovu izjava više neimenovanih zvaničnika javio da je Trampova administracija sve bliža napadu na Iran.

"Šef" Tramp gubi strpljenje

Jedan Trampov savetnik, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je američkom mediju da predsednik SAD gubi strpljenje.

"Šefu postaje dosta svega. Neki u njegovom okruženju mu savetuju da ne ulazi u rat sa Iranom, ali mislim da je verovatnoća za udar u narednih nekoliko nedelja 90 odsto", rekao je neimenovani Trampov savetnik, dok su dva anonimna izraelska zvaničnika navela da se vlada Izraela, koja forsira promenu režima u Iranu, priprema za scenario da rat počne u roku od nekoliko dana.

Dve runde pregovora predstavnika SAD i Irana postigle su samo veoma ograničen napredak, a većina analitičara ne predviđa da će dve strane pronaći zajednički jezik, navodi britanski list.

Iako američke trupe neće biti raspoređene u Iranu, analitičari veruju da Pentagon možda računa da bi ubijanjem i degradiranjem dovoljnog broja ključnih rukovodilaca zemlje mogao da ubedi manje ideološki orijentisane elemente države da otkažu poslužnost.

Procenjuje se da bi to zajedno sa novim velikim protestima širom zemlje moglo da dokrajči Islamsku Republiku, iako malo stratega veruje da se to može sa sigurnošću predvideti, piše Telegraf.