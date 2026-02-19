Slušaj vest

Ratne mornarice Irana i Rusije u četvrtak su održale zajedničke vežbe u Omanskom zalivu i severnom delu Indijskog okeana, uspešno izvodeći niz operacija.

Tokom vežbi, specijalne jedinice mornarica Iranske vojske, Iranske Revolucionarne garde (IRGC) i Rusije uspešno su izvele operaciju oslobađanja otete brodice, navodi se u izveštaju objavljenom na sajtu iranske vojske.

U operaciji su učestvovali i brodovi i vazdušne jedinice obe zemlje, uključujući vazdušno izviđanje, površinske operacije i hvatanje pirata.

Iranska mornarica Foto: Printscreen X

Izveštaj navodi da je u ovoj fazi vežbi učestvovao iranski razarač Alvand, brodovi naoružani raketama, helikopteri, desantni brodovi, specijalne jedinice, brzi borbeni čamci i druga plovila.

Vežbe su uključivale različite scenarije raspoređivanja i izvođenje ofanzivnih formacija radi poboljšanja taktičke koordinacije, jačanja zajedničkog komandovanja i kontrole, kao i vežbanja brze reakcije u operativnim uslovima.

U ovoj fazi, jedinice su vežbale različite metode raspoređivanja i kombinovane manevre.

Portparol vežbi, Hasan Maksudlu, rekao je da cilj vežbi jeste unapređenje bezbednosti na moru, proširenje saradnje mornarica dve zemlje i poboljšanje koordinacije u zajedničkim operacijama.

Sve ovo dolazi u trenutku kada su zvaničnici Pentagona obavestili Trampa da je napad na Iran izvodljiv već u subotu.

(Kurir.rs/Xinhua/P.V.)

