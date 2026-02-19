Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izdao je novi desetodnevni ultimatum Iranu da postigne mirovni sporazum ili će, u suprotnom, pokrenuti razorno bombardovanje!

Tramp je upozorio svetske lidere da bi Sjedinjene Države mogle da napadnu Iran ukoliko se u narednih 10 dana ne postigne dogovor.

To se dogodilo danas tokom prvog ikada održanog sastanka Odbora za mir u Vašingtonu, gde se predsednik žalio na visoke troškove rata, preneo je Daily Mail.

Tramp se hvalio da je doneo "mir na Bliski istok", ali je potom u istom obraćanju ponovo zapretio bombardovanjem Irana.

"Možda ćemo morati da odemo korak dalje, a možda i nećemo. Možda ćemo postići dogovor", rekao je Tramp povodom zastoja u nuklearnim pregovorima.

"Saznaćete verovatno u narednih 10 dana", dodao je on.

Tramp je više puta govorio da želi da bude predsednik koji okončava ratove, ali sastanak novoformiranog odbora dolazi nakon što je američka vojska poslednjih nedelja značajno pojačala vazdušne i pomorske snage na Bliskom istoku. To je uključivalo premeštanje nosača aviona, borbenih aviona, podmornica i drugih resursa u region.

Pregovori o iranskom nuklearnom programu zapeli su nakon nedavne runde pregovora u Ženevi, u Švajcarskoj, gde je bliskoistočna zemlja zatražila više vremena, uz malo ili nimalo napretka.

Izveštaji ukazuju da bi potencijalne američke mete u Iranu mogle da obuhvate njegove nuklearne objekte, lokacije sa balističkim raketama i vojne instalacije.

Predsednik je isticao svoju inicijativu za zaustavljanje sukoba prilikom osnivanja Odbora za mir i ponovo se pohvalio okončanjem osam ratova tokom svog mandata, uprkos izveštajima koji su se pojavili pre njegovog obraćanja, a u kojima se navodi da bi mogao da napadne Iran "već ovog vikenda".

"Lako je izgovoriti tu reč, ali je teško ostvariti mir", rekao je Tramp na početku svog obraćanja na inauguracionom sastanku kojem je prisustvovalo skoro 50 svetskih lidera, uživo ili virtuelno.

Nastavio je rekavši da su Sjedinjene Države i druge zemlje zastupljene u odboru „veoma velikodušne kada je reč o novcu“ kako bi donele mir među nacijama i okončale tekuće sukobe.

"Ništa nije jeftinije od mira. Znate, kada idete u rat, to vas košta 100 puta više nego što košta da se postigne mir", rekao je Tramp i dodao:

"Mnogo ljudi u ovoj prostoriji se međusobno ne podnosi znate, to je, pretpostavljam, nekako prirodno. Ali mi vraćamo ljubav u prostoriju, kao nekada".