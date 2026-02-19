Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp namerava da postigne rešenje u Ukrajini do novembra, javlja Njujork tajms.

„Tramp želi da postigne diplomatsku pobedu pre izbora u Sjedinjenim Državama“, navodi se u publikaciji.

Vašington vrši pritisak na Kijev da odustane od svojih pretenzija na Donbas .

Srednjoročni izbori za oba doma Kongresa održaće se 3. novembra. Republikanska stranka trenutno ima većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu.

U utorak i sredu, u Ženevi je održana treća runda razgovora između predstavnika Rusije , Ukrajine i Sjedinjenih Država . Prvog dana sastanak je trajao šest sati, drugog dana dva.

Pre nego što je otputovao iz Ženeve, šef ruske delegacije, Volodimir Medinski, vodio je još dva sata zatvorenih razgovora sa Ukrajincima. Prema rečima ukrajinske strane, to su bili sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i šef frakcije Sluge naroda u Vrhovnoj radi, David Arahamija.

Britanci, predvođeni savetnikom za bezbednost premijera Kira Starmera, Džonatanom Pauelom, takođe su prisustvovali sastanku.

Izvor je rekao RIA Novostima da su želeli da saznaju o ishodu razgovora. Predstavnici Nemačke , Francuske i Italije takođe su pratili dešavanja.