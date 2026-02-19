Slušaj vest

Vladimir Rostislavovič Medinskinije tipičan birokrata iz hodnika Kremlja, nego čovek kojem predsednik Rusije Vladimir Putin poverava najosetljivije, najopasnije i politički najeksplozivnije zadatke.

U ruskom političkom žargonu on je "sigurna ruka", figura koju Putin šalje kad treba spojiti istoriju, propagandu, diplomatiju i politički pritisak u jedan paket. Danas je upravo Medinski ključni čovek ruskog predsednika za pregovore s Kijevom, ali i za široku lepezu "specijalnih zadataka" – od pisanja udžbenika do dizajniranja narativa kojim se opravdava rat.

Ukrajinac po rođenju, "putinovac" po uverenju

Paradoksalno, glavni pregovarač Moskve s Ukrajinom rođen je upravo u Ukrajini, 1970. godine u Smiljansku, u tadašnjoj Ukrajinskoj SSSR.

Porodica se kasnije seli, a Medinski se formira kao "novi Rus", obrazovan, ambiciozan, savršeno prilagođen postsovjetskom haosu 90-ih. Diplomirao je na elitnom MGIMO-u, institutu za međunarodne odnose koji je rasadnik ruskih diplomata i obaveštajaca.

Početkom 90-ih radi u privatnom sektoru, u marketingu i PR-u, u vremenu kad se granica između biznisa, politike i sigurnosnih službi briše brže nego ikad. Vrlo brzo ulazi u politiku – prvo kao konsultant i strateg, a potom i kao zastupnik vladajuće Jedinstvene Rusije u Dumi. Kremlj u njemu prepoznaje nešto što obožava – kombinaciju lojalnosti, ideološke tvrdoće i sposobnosti da kompleksne priče "prodaje" masama.

Umerov i Medinski Foto: Ramil Sitdikov / Zuma Press / Profimedia, EPA Presidential Press Service Han

Prvi veliki potpis u državnoj hijerarhiji dobija 2012, kad ga Putin postavlja za ministra kulture. Tada postaje jasno da kultura za Kremlj više nije mekani sektor, nego poligon za ideološki rat – i u zemlji i prema spolja.

Medinski agresivno gura ultrapatriotsku verziju ruske istorije, finansira "ispravne" filmove, podstiče projekte o slavnim pobedama, a napada sve što smatra "antiruskom" umetnošću.

Istovremeno preuzima ključne pozicije u tzv. istorijski-ideološkom aparatu: na čelu je ruskog vojno-istorijskog udruženja i Saveza pisaca Rusije, čime praktično kontroliše deo filmske industrije, muzeja i istorijskih narativa. U jednom trenutku otvoreno naziva Putina "apsolutnim genijem savremene realne politike" – rečenica koja mu u Kremlju trajno osigurava reputaciju čoveka "bez zadrške".

Kad 2020. formalno napušta ministarsku fotelju, ne silazi s pozornice – samo prelazi iza kulisa. Postaje savetnik predsednika, ideolog, urednik i, kako pišu zapadni mediji, čak i svojevrsni "ghostwriter" za Putinove istorijske tekstove i govore. Tamo, daleko od kamera, Medinski je već tada čovek za specijalne zadatke: od revidiranja udžbenika istorije do kreiranja koncepta "ideologije budućnosti" za Rusiju.

Vladimir Medinski Foto: Ramil Sitdikov / Zuma Press / Profimedia

Pregovarač iz Istanbula: Putinov čovek za Ukrajinu

Prava eksplozija globalne vidljivosti događa se 2022, kad Rusija pokreće invaziju na Ukrajinu. Dok svet raspravlja o tenkovima, sankcijama i frontu, Putin donosi jednu tihu, ali simbolički brutalnu odluku: za čelo pregovaračke delegacije s Ukrajinom ne šalje ministra spoljnih poslova Lavrova, ni profesionalnog diplomatu, nego Vladimira Medinskog. U Belorusiji, a potom u Istanbulu, Medinski seda za sto s ukrajinskom stranom kao lice ruske volje, ali i kao glas koji artikuliše ideološko opravdanje rata. Pod njegovim vodstvom istanbulski pregovori bave se ključnim pitanjima: neutralnim statusom Ukrajine, zabranom ulaska u NATO, statusom Krima, položajem ruskog jezika i ograničenjima ukrajinske vojske.

Ti razgovori propadaju, ali za Kremlj Medinski izlazi jači – kao čovek koji je "iskusio" pregovarački teren i pokazao da može da izdrži međunarodni pritisak bez odstupanja od ruske linije. Godinama kasnije, ponovno se vraća na scenu kao ključni pregovarač na novim rundama mirovnih pregovora u Istanbulu, gde ga strani mediji otvoreno nazivaju "Putinovim glavnim pregovaračem".

Medinski ne skriva kako vidi te procese. U intervjuima poručuje da su uslovi koje je Rusija nudila 2022. bili "blaži" od kasnijih, uz poruku da je Ukrajina, pod uticajem Zapada, "propustila svoju šansu". To savršeno odgovara narativu Kremlja: Rusija navodno "traži mir", dok su Kijev i Zapad ti koji guraju rat do kraja.

Foto: Ramil Sitdikov / Zuma Press / Profimedia

Međutim, Medinski nije samo pregovarač. On je jedan od arhitekata ideologije "Ruskog sveta" – koncepta koji tvrdi da svi Rusi i rusofoni bez obzira na granice, pripadaju jednoj istorijskoj i kulturnoj celini kojom bi trebalo da dominira Moskva. Taj koncept služi kao intelektualno pokriće za agresiju na susedne države, posebno Ukrajinu.

Godinama nadzire pisanje školskih udžbenika i kurikuluma, naročito iz istorije, ali i drži čvrstu kontrolu nad načinom na koji deca u Rusiji uče o prošlosti, sadašnjosti i odnosima s Ukrajinom. Ukrajinske vlasti ga zbog toga formalno terete za podrivanje teritorijalnog integriteta i opravdavanje agresije.

Njegovi udžbenici i tekstovi brutalno relativizuju sovjetske zločine, naduvavaju mitove o "istorijskoj misiji" Rusije i stvaraju sliku Ukrajine kao neprirodne, veštačke države.

Kulminacija dolazi kad otvoreno tvrdi da je Rusija morala da napadne Ukrajinu jer je Kijev navodno "pripremao ofanzivu na Donbas" i kad masakr u Buči inscenacijom, tj. namerno aranžiranim, lažnim, činom prevare, događajem da bi se neko obmanuo, zaveo. Ovde se završava uloga "profesora istorije", a počinje uloga ratnog ideologa.

Nije bez "putera na glavi"

Medinski nije "sterilan" tehnokrata, iza njega stoje i brojni skandali. Jedan od najpoznatijih vezan je uz njegovu akademsku karijeru. Deo ruskih i stranih akademika optužuje ga da je doktorski rad iz istorije pun naučnih nedostataka, ideoloških konstrukcija i čak plagijata. Uprkos kritikama i pokušajima da mu se titula oduzme, sistem ga štiti – što jasno pokazuje koliko je politički važan.

Foto: Ramil Sitdikov / Zuma Press / Profimedia

Zapadni mediji danas ga sve češće opisuju kao Putinovog "ghostwritera" – autora koji s timom saradnika piše predsednikove istorijske eseje, poruke naciji i složenije ideološke tekstove. Za lidera opsednutog istorijom, to je ključna funkcija: neko ko će složiti priču u kojoj se Krim, Donbas, Kijev i Moskva uklapaju u jednu "veliku rusku priču".

Analitičari ga vide kao "ministra bez portfelja" – čoveka koji nema formalno veliki resor, ali se pojavljuje svuda gde treba da se izvede delikatna misija: od udžbenika, preko pregovora u Turskoj, do unutrašnjih ideoloških čistki. Ukrajinski sagovornici tvrde da je upravo on simbol sistema koji decu uči jednoj, a svet uverava u drugu verziju stvarnosti.

U Kremlju to nije mana, nego prednost. Medinski je dovoljno obrazovan da razume Zapad, dovoljno lojalan da nikad javno ne odstupi od linije, i dovoljno hladan da pregovara o miru dok istovremeno javno opravdava rat.

Zašto je baš Medinski ključan za Putina?

Za razliku od klasičnih diplomata, Medinski je ideolog koji pregovara – a to Putinu savršeno odgovara.

On ne ide za sto da "traži kompromis", nego da taktički upakuje već donesene političke ciljeve. Kad u Istanbulu priča o neutralnosti Ukrajine i zabrani NATO-a, on ne govori kao fleksibilni pregovarač, nego kao čovek koji u tim tačkama vidi istorijsku misiju Rusije.

Istovremeno, njegova biografija – Ukrajinac po rođenju, Rus po karijeri – daje Kremlju dodatnu simboličku dimenziju. Za Putina je Medinski idealan spoj: istoričar koji "dokaže" šta treba, političar koji izvede što treba, i portparol koji sve to lepo objasni i "upakuje" pred kamerama.

U ruskom političkom sistemu koji se sve otvorenije oslanja na mitove, kult ličnosti i ratnu retoriku, Vladimir Medinski je daleko više od birokrate ili savetnika. On je arhitekta priče. Kad god se pojavi na pregovorima s Ukrajinom ili u udžbeniku istorije, to znači da Kremlj ne traži samo dogovor – nego i način da ga pretvori u još jedno poglavlje velike, pažljivo napisane "ruske sage".