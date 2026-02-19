Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskidao je intervju britanskom novinaru i voditelju Pirsu Morganu nakon propalih pregovora sa Rusijom u Ženevi u Švajcarskoj kada je napomenuo da Ukrajina neće predati Donbas Rusiji.

Pre intervjua je žestoko kritikovao i vređao Vladimira Putina, predsednika Rusije, na svom "X" nalogu po pitanju pregovora.

"Hiljade, desetine hiljada Ukrajinaca su poginule u Donbasu, braneći taj deo Ukrajine. Moramo da razumemo da je Donbas deo naše nezavisnosti.

To je deo naših vrednosti. Nije reč samo o zemlji ili teritoriji, reč je o ljudima", započeo je Zelenski razgovor sa poznatim britanskim voditeljem.

Morgana je potom interesovalo kakvo je stanje na frontu među ukrajinskom vojskom. Zelenski nije krio da je vojska iscrpljena - i fizički i psihički.

"Ukrajinci su iscrpljeni nakon skoro četiri godine sveobuhvatnog rata. Zemlja je svakako i dalje ujedinjena, organizovana je brza mobilizacija nakon masovnih napada na energetsku infrastrukturu , najteža situacija tada je bila u Kijevu", pojasnio je Zelenski.

U Ženevi u Švajcarskoj su prekinuti ekspresno mirovni pregovori Ukrajine i Rusije. Učestvovale su i Švajcarska i Sjedinjene Američke Države, ali ukrajinska i ruska delegacija nisu pronašle zajednički jezik zbog čega su se posvađale i prekinule dijalog.