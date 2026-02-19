Slušaj vest

Virdžinija Đufre je bila jedna od najpoznatijih žrtava Džefrija Epstajna - i žena čije je svedočenje zauvek promenilo život princa Endrua.

Njene optužbe za seksualni napad, fotografija iz londonskog stana Gislen Maksvel i građanska tužba u Njujorku doveli su do povlačenja kraljičinog sina sa javne scene, dok je Đufre izvršila samoubistvo u Australiji oko dvadeset godina nakon svojih prvih javnih nastupa. Prema biografskim podacima, Virdžinija Luiz Roberts je rođena 1983. godine u Kaliforniji, u porodici koju u svojim memoarima opisuje kao disfunkcionalnu.

Jezivi detalji iz prošlosti

U svojoj knjizi i intervjuima tvrdi da je seksualno zlostavljana kao dete, da je kao tinejdžerka bežala od kuće i završila u okruženjima gde su je odrasli eksploatisali. Prema njenom sopstvenom iskazu, kao šesnaestogodišnjakinja je radila na Trampovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, gde joj je, kaže, Gislen Maksvel prišla i ponudila joj posao maserke za Džefrija Epstajna, putovanja i šansu za „bolji život“. Virdžinija je tvrdila da je ovo bio početak sistematske trgovine ljudima.

1/5 Vidi galeriju Virdžinija Đufre Foto: ALBA VIGARAY/EPA, Barry Williams / Zuma Press / Profimedia, Steve Parsons / AFP / Profimedia

Tvrdila je da ju je Maksvel doveo do Epstajna. Optužila ga je da vodi mrežu devojaka.

Đufre u svojim memoarima i sudskim podnescima navodi da ju je Maksvel postepeno upoznavao sa seksualnim odnosima sa Epstajnom, pod maskom masaža i „usluga“, i da je zavisila od njega za smeštaj i novac. Ona takođe opisuje sadističko zlostavljanje, uključujući gušenje i batine, tvrdeći da je ponekad ostavljana krvava.

Prema njenom svedočenju, Epstajn je vodio mrežu u kojoj su devojke regrutovale druge, a neke, kako tvrdi, bile su „pozajmljivane“ moćnim muškarcima u Njujorku, na privatnom ostrvu i u drugim rezidencijama. Đufre piše u memoarima da se plašila „da bi mogla da umre kao seksualna robinja“ u Epstajnovoj orbiti. Princ Endru je javno povezan sa Đufre nakon što je ona, u podnescima i medijskim nastupima, izjavila da je seksualno prodata njemu kao sedamnaestogodišnjakinja.

Tvrdila je da je 2001. godine u Londonu, Maksvel odveo nju i Endrua u klub „Tramp“ i da je nakon izlaska, u Maksvelovom stanu, bila primorana na seks sa princom. Đufre je rekla da je to bio jedan od najmanje tri seksualna susreta koje je povezala sa Endruom — zajedno sa Njujorkom i Epštajnovim privatnim ostrvom.

Isplivala i fotografija sa princom

Fotografski dokazi povezani sa tom večeri prikazuju nasmejanog Endrua sa rukom oko njenog struka, dok Maksvel stoji u pozadini; autentičnost fotografije je princ Endru više puta dovodio u pitanje, ali sud nikada nije potvrdio da je fotografija lažna. Kasnije je ista ta fotografija procurela u Epstajnovim dosijeima koje je objavilo Ministarstvo odbrane SAD.

Princ Endru, koji je sada uhapšen, poriče sve njena navode. U intervjuu za BBC iz 2019. godine, princ je rekao da se ne seća da ju je ikada sreo, da ne može da potvrdi autentičnost fotografije i da je te večeri bio sa ćerkom u piceriji.

Foto: Dateline / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U istom intervjuu, pokušao je da ospori njen opis „znojenja“ u klubu, navodeći da je navodno u to vreme patio od zdravstvenog stanja koje ga je sprečavalo da se znoji. Intervju je britanska javnost široko procenila kao štetan po prinčev ugled.

U avgustu 2021. godine, Virdžinija je podnela građansku tužbu protiv Endrua u Njujorku, pozivajući se na zakon koji dozvoljava žrtvama seksualnog zlostavljanja da traže odštetu i tvrdeći da ju je napao kao maloletnicu koja je bila prebačena preko državnih granica. Endruovi advokati su tvrdili da je tužba neosnovana i da je blokirana ranijim poravnanjem između nje i Epstajna, ali je sud dozvolio da se slučaj nastavi.

U februaru 2022. godine, potencijalno suđenje je izbegnuto nagodbom „u principu“: prema sudskim dokumentima, Endru je pristao na finansijsku nagodbu i donaciju Đufrinom fondu, navodeći da „žali zbog svoje povezanosti sa Epstajnom“, ali bez priznanja krivice ili prihvatanja njenih optužbi.



Posledice po princa bile su značajne. Bakingemska palata je 2022. godine objavila da Endru odustaje od svojih vojnih imenovanja i kraljevskog pokroviteljstva i da više neće obavljati javne dužnosti u ime kraljevske porodice. Neki britanski i strani komentatori i analitičari u to vreme opisali su Virdžiniju kao ženu koja je „svrgnula“ princa Endrua u simboličnom smislu.

Nakon preseljenja u Australiju, ona se udala, osnovala porodicu i, prema sopstvenim rečima, pokušala je da živi daleko od javnosti, da bi se kasnije ponovo eksponirala kada je odlučila da javno progovori o Epstajnu. Osnovala je organizaciju Žrtve odbijaju tišinu (kasnije SOAR), sa ciljem da podstakne žrtve trgovine ljudima da progovore.

U medijima i dokumentarcima je opisana kao jedno od najprepoznatljivijih lica borbe protiv Epstajna i Maksvela, dok su je advokati i deo javnosti istovremeno ispitivali, dovodeći u pitanje doslednost njenih izjava.

Samoubistvo podstaklo nove teorije zavere

Dana 25. aprila 2025. godine, prema policijskim i porodičnim izjavama, Virdžinija je pronađena mrtva na farmi u Zapadnoj Australiji.

Policija Zapadne Australije je objavila da rani nalazi ukazuju na samoubistvo i da nema naznaka nelegalne igre, a istraga se nastavlja. Njena porodica je potvrdila da je u pitanju samoubistvo, dok je njen publicista rekao britanskim medijima da joj se Đufre ranije poverila da razmišlja da sebi oduzme život.

Njen otac i drugi članovi porodice javno su izrazili sumnje u zvaničnu verziju, bez pružanja dokaza, što je izazvalo novi talas teorija zavere na društvenim mrežama. Zvanični izveštaji koji su do sada dostupni ostaju da je u pitanju samoubistvo.

Njeni memoari „Ničija devojka“, objavljeni nekoliko meseci nakon njene smrti, detaljnije su opisali njenu verziju detinjstva, ulazak u Epstajnovu mrežu i odnose sa moćnim ljudima, uključujući princa Endrua.