Na sastanku Komiteta za mir, koji je podržao američki predsednik Donald Tramp, visoki zvaničnici danas su predstavili okvir za posleratno upravljanje, bezbednost i obnovu Gaze.

Predlog uključuje uspostavljanje novih administrativnih tela, formiranje prelaznih palestinskih policijskih snaga i plan za potpunu demilitarizaciju, javlja Anadolija.

Generalni direktor Komiteta za mir Nikolaj Mladenov najavio je osnivanje Kancelarije visokog predstavnika za Gazu, koja bi trebalo da pruži podršku budućem civilnom rukovodstvu Pojasa Gaze.

„Danas sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da osnivamo Kancelariju visokog predstavnika za Gazu pri Mirovnom komitetu, koja će biti tu da podrži, usmeri i pomogne Nacionalnom komitetu za upravljanje Gazom, sa ciljem, nadamo se, uklanjanja prepreka sa kojima će se suočiti u preuzimanju civilne i administrativne kontrole nad Pojasom Gaze“, rekao je Mladenov.

Novi administrativni mehanizam i bezbednosne snage

Prema njegovim rečima, kancelarija će raditi pod nadzorom odbora i njegovog izvršnog tela i koordinisati sa izraelskim i palestinskim institucijama, kao i međunarodnim stabilizacionim snagama.

Mladenov je potvrdio da je proces regrutovanja prelaznih palestinskih policijskih snaga počeo.

„Od jutros smo započeli proces regrutovanja palestinskih policijskih snaga... i već u prvim satima imamo 2.000 prijava ljudi koji žele da se pridruže novoj prelaznoj palestinskoj policiji koja će biti formirana u Gazi pod nadležnošću Nacionalnog komiteta, uz podršku Mirovnog komiteta, a obuka će se odvijati u Egiptu“, rekao je on.

On je naglasio da će ove snage igrati ključnu ulogu u uspostavljanju reda tokom prelaznog perioda.

„Upravo će ove palestinske snage bezbednosti, pod vlašću Nacionalnog prelaznog komiteta, omogućiti raspuštanje svih frakcija u Gazi i stavljanje njihovog oružja pod kontrolu jedinstvene civilne vlasti“, rekao je on.

Demilitarizacija kao preduslov za obnovu

Mladenov je zahvalio Kataru, Egiptu i Turskoj na podršci posredničkim naporima i naglasio da obnova zavisi od razoružanja.

„Ne postoji druga opcija osim potpune demilitarizacije i uklanjanja sveg oružja u Gazi kako bi rekonstrukcija mogla da počne i ljudi mogli da imaju novu perspektivu na život u budućnosti“, rekao je on.

Na sastanku je govorio i bivši britanski premijer Toni Bler, opisujući trenutno upravljanje Gazom kao duboko problematično.

„Decenijama je upravljanje Gazom karakterisano ekstremizmom, korupcijom, neefikasnim institucijama i potpunim odsustvom puta ka prosperitetu za narod Gaze“, rekao je on.

Bler je izložio viziju Gaze sa funkcionalnim javnim institucijama, ekonomskim mogućnostima i tehnološkim razvojem.

„Ovo je vizija Gaze kao dela Bliskog istoka u miru... istinska posvećenost regionu gde, bez obzira da li ste musliman, Jevrej, hrišćanin, bilo koje vere ili ne, možete napredovati sopstvenim naporima i osećati da je vaša vlada uz vas, a ne protiv vas“, rekao je.

Dodao je da predloženi okvir predsednika Trampa „ostaje najbolja, ako ne i jedina, nada za Gazu, region i širi svet“.