Više od 1.000 Kenijaca navodno je regrutovano za rat u Ukrajini na strani Rusije, tvrdi kenijska obaveštajna služba, dok Moskva odbacuje optužbe o ilegalnom novačenju.

Prema izveštaju kenijske obaveštajne službe predstavljenom poslanicima ove nedelje, više od 1.000 Kenijaca regrutovano je za borbu na strani Rusije u Ukrajini, što je pet puta više od ranijih procena vlasti, prenosi Rojters.

Ruska ambasada u Najrobiju saopštila je da Moskva nije umešana u ilegalno regrutovanje Kenijaca za rat u Ukrajini, ali je navela da se strani državljani mogu dobrovoljno pridružiti ruskim oružanim snagama.

Vođa parlamentarne većine Kimani Ičungva, predstavljajući izveštaj Kenijske nacionalne obaveštajne službe, opisao je mrežu korumpiranih državnih zvaničnika koji su se navodno udružili sa lancima trgovine ljudima kako bi vrbovali Kenijce za rat u Ukrajini.

Na meti su bili bivši vojnici i policajci, kao i nezaposleni, kojima su obećavane mesečne plate od oko 350.000 šilinga (oko 2.715 dolara), uz bonuse do 1,2 miliona šilinga (9.309 dolara).

"Do sada je više od 1.000 Kenijaca regrutovano i otišlo da se bori u rusko-ukrajinskom ratu", rekao je Ičungva.

U novembru je Kenija saopštila da se više od 200 njenih državljana bori za Rusiju. Istog meseca Ukrajina je navela da se uz ruske snage bori oko 1.400 državljana iz tridesetak afričkih zemalja, od kojih su neki, kako tvrdi Kijev, regrutovani prevarom.

Prema novom izveštaju, do februara ove godine 89 Kenijaca nalazilo se na ukrajinskom ratištu, 39 je hospitalizovano, a 28 se vode kao nestali.

Šema regrutovanja i putovanja

Navodi se da su regruti u početku napuštali Keniju sa turističkim vizama i putovali u Rusiju preko Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon pojačanih kontrola na aerodromu u Najrobiju, počeli su da putuju preko Ugande, Južnoafričke Republike i Demokratske Republike Kongo.

U izveštaju se tvrdi da su agencije za regrutovanje sarađivale sa korumpiranim osobljem kenijskog aerodroma, imigracionim i drugim državnim službenicima, kao i sa osobljem ruske ambasade u Najrobiju i kenijske ambasade u Moskvi.

U saopštenju ruske ambasade navodi se da se "ruske vlasti nikada nisu bavile ilegalnim regrutovanjem kenijskih državljana u Oružane snage Ruske Federacije", te da nikada nisu izdavale vize sa svrhom učešća u "Specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini, ali da ruski zakon dozvoljava dobrovoljno stupanje stranaca u vojsku.

Kenijsko ministarstvo spoljnih poslova prošle nedelje je saopštilo da je 27 Kenijaca spašeno iz Rusije, dok je ministar spoljnih poslova Musalija Mudavadi najavio da sledećeg meseca planira posetu Moskvi kako bi razgovarao o tom pitanju.