Bivši princ Endru pušten je iz pritvora posle skoro 12. sati, preneli su britanski mediji pod oznakom hitno.

Sky News je preneo da je osramoćeni mlađi brat britanskog kralja Čarsla Trećeg napustio policijsku stanicu Ejlšam u vozilu.

Viđen je kako se blago zavalio u svoje sedište. Objavljene su i fotografije na kojima Endru ima unezvereni pogled. Za sada se ne zna gde su ga vozači odvezli.

On je ranije danas uhapšen u okviru istrage o milijarderu pedofilu Džefriju Epstajnu.

Policija doline Temze potvrdila je da je bivši princ uhapšen neposredno posle 10 časova ujutru u četvrtak, a policajci su imali 24 sata da ga drže bez podizanja optužnice od trenutka kada je stigao u policijsku stanicu.

Policija objavila saopštenje

Policija Temz Valija je objavila saopštenje.

Policija kaže da je bivši princ pušten na slobodu posle hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

"U četvrtak smo uhapsili muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Uhapšeni muškarac je sada pušten na slobodu i podleže istrazi.

Takođe možemo da potvrdimo da su naše potrage u Norfolku sada završene", saopštila je policija.

Kraljev bliski prijatelj o tome kako će se monarh osećati posle Endruovog hapšenja

Hapšenje Endrua Mauntbatena-Vindzora bilo je „šokantno“, ali ne i iznenađujuće - i on se „s pravom“ tretira kao i svaki drugi građanin.

To je rekao veteran voditelj Džonatan Dimblbi, koji je nedavno razgovarao sa Skaj njuzom.

Na pitanje kako će se njegov bliski prijatelj kralj Čarls osećati zbog hapšenja, rekao je: „Sumnjam da je ovo najprijatniji dan u njegovom životu“

Princ Endru Foto: NEIL HALL/EPA

„Sumnjam da je ovo prilično užasna stvar za njega“, dodao je, pre nego što je rekao da nije razgovarao sa kraljem od današnjeg razvoja događaja.

Endruovo hapšenje, na njegov 66. rođendan, dodatno je istaklo njegov pad iz kraljevske porodice.

Bakingemska palata - ili bilo ko ko ima veze sa kraljem - nikada nije nameravala javno da čestita bivšem princu rođendan.