Mračni Epstinovi fajlovi otkrivaju nove tajne Pandorine kutije. Bivši princ Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je u Norfolku, na imanju kralja Čarlsa u Velikoj Britaniji. Policija je saopštila da se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj i da je odavao tajne pokojnom milijarderu i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

U prvim satima od istorijskog skandala za kraljevsku porodicu, mada je još u oktobru Endru izgubio sve kraljevske povlastice, nagađa se stvaran razlog hapšenja. Postavlja se pitanje da li će nekadašnji plemić odgovarati i za stravične optužbe koje je iznela Virdžinija Đufre, koja se ubila u aprilu 2025. godine, a optužila je Endrua za seksualno zlostavljanje i dok je bila maloletna, sa 17 godina.

Gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji su Ljubodrag Grujić, heraldičar i starešina kuće Grujić, Slobodan Brkić, stručnjak za bezbednost, FBI, Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost i Maša Kostić, novinarka.

Kontroverzni član kraljevske porodice

- Ja bih prvo rekla da je princ Endru bio treći sin kraljice Elizabete 2. i da postoje priče da je baš on bio njen miljenik, kontraverzni deo zapravo počinje krajem 90-tih i početkom 2000-tih. Važno je napomenuti da i pored toga što je on bio miljenik, on je imao i posebnu titulu jer je učestvovao u jednom ratu kao tadašnji pilot helikoptera. On je na neki način već imao određene povlastice i imao je bitnu ulogu u celoj priči - započela je Kostić.

Epstinovi fajlovi su uznemirili svet, političku i biznis elitu, a ovaj udar britanskoj monarhiji opisuje se kao najveći od 1997. godine i smrti princeze Dajane. Kralj Čarls nije pokazao pristrasnost prema bratu, rekao je da je duboko zabrinut vešću i dodao je da zakon mora da ide svojim tokom.

- Priča princa Endrua kreće 2001. kada je on došao u kontakt sa pokojnim Epstajnom. On se tada bavio Britanskom trgovinom i bio je vrlo značajan i uticajan. Kraljevina je imala mnogo novca ali ne toliko za sve ono što je Endru radio, zapravo je imao Epstajnovu pomoć. On je bio jedan od ljudi koji su najviše vremena provodili na ostrvu i bio je osoba čije smo ime znali kao i to da je učestvovao u strašnim stvarima čak i pre nego što su se fajlovi pojavili. Jedan od razloga je baš zbog knjige Virdžinije po imenu "Ničije dete" - objasnila je Kostić.

Navodi da se u toj knjizi on konstantno pominje i da je u njoj otkriveno javnosti šta se sve dešavalo iza kulisa i da iako je bio deo kraljevske porodice to ne može da ga zaštiti od svega što je učinio.

"Jedan od osnovnih principa našeg sistema je da su svi jednaki pred zakonom i da niko nije iznad zakona, i zaista je važno da se to primenjuje svuda. To je princip. To je dugogodišnji princip, to je veoma važan princip naše zemlje, našeg društva, i on se primenjuje, i mora se primeniti u ovom slučaju, na isti način kao što bi se primenio u bilo kom drugom slučaju", poručio je premijer Velike Britanije, Kir Starmer.

On je takođe rekao da bilo ko ko ima informacije o ovom slučaju mora da svedoči, bez obzira da li je to Endru ili neko drugi.

"Bože dokle ste došli"

- Ja njegovu izjavu vidim kao kontrolu štete, situacija je zaista do sada neviđena uopšte u zapadnoj sferi. Ovo je prvi član kraljevske porodice koji je uhapšen u Britaniji ikada. Ovo se nikad do sada nije desilo i mi to sad možemo da analiziramo iz mnogo uglova, mene interesuje kako smo došli do toga da imperija koja je vladala pre samo 100 godina nad većinom kopnene površine, kako su došli do toga da moraju da žrtvuju ono što se ranije nije diralo - rekao je Grujić.

- Pre par dana je bilo jasno da će se desiti nešto veliko kada su se Vilijam i Kejt neobično jako ogradili od bivšeg princa Endrua - objašnjava Grujić.

Dodaje da bi ovakve reči bile nemoguće u doba kraljice Elizabete.

- Oni su ranije pisali svoja pravila i nametala ih drugima uključujući i nama - kaže Grujić.

Ipak, izgubili su većine svoje moći u Velikoj Britaniji koja ima i svog premijera.

- Po onome što sada znamo, kao uzrok ovog hapšenja navodi se zloupotreba službenog položaja, potencijalna. Informacije o drugim krivičnim delima trenutno nisu dostupne javnosti sa tim što još od 2010-te godine postoji istaga vezana za njegovo učešće u trgovini ljudima - objašnjava Miškeljin.

Iako istaga o njegovim monstruoznim delima traje već 16 godina on nikada do sada nije bio uhapšen.

- Imali smo intervju koji je Endru uradio sa BBC televizijom koji ga je samo dodatno "ukopao", on je sam sebe zapravo ukopao ali je intervju dodao pritisak javnosti.

Kako kaže, Virdžinija Đufre je mesecima pre svog samoubista tvrdila da ona nije sklona samoubistvu i da se nikada neće ubiti, međutim, policijska istraga je zaključila da je ona izvršila samoubistvo i to pridodaje misteriji ovog slučaja.

- "Na zapadu ništa novo", što se tiče same Britanije ovo je svakak skandal, ljudi koji podžavaju monarhiju pravdaće princa Endrua iako se kraljevska porodica već ogradila od njega. Ako on bude osuđen "ublatiće" samu kraljevsku porodicu -kaže Brkić.

On smatra da će tek isplivati informacije koje će šokirati čitav svet.

