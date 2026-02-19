Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp reagovao je danas na hapšenje princa Endrua.

Tramp je reagovao na hapšenje, a novinari su ga pitali da li drugi u SAD mogu da vide slične optužbe.

- Ja sam stručnjak na neki način jer sam potpuno oslobođen krivice, tako da mogu da govorim o tome... to je veoma tužna stvar. Njegov brat, uskoro dolazi u našu zemlju, kralj...- rekao je Tramp.

Kralj Čarls trebalo bi da poseti SAD u aprilu.

Govoreći o sebi, Tramp je dodao da je on taj koji „može da govori o tome“ jer je „potpuno oslobođen krivice“ nakon objavljivanja Epstajnovih dosijea.