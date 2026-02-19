Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp reagovao je danas na hapšenje princa Endrua.

Tramp je reagovao na hapšenje, a novinari su ga pitali da li drugi u SAD mogu da vide slične optužbe.

- Ja sam stručnjak na neki način jer sam potpuno oslobođen krivice, tako da mogu da govorim o tome... to je veoma tužna stvar. Njegov brat, uskoro dolazi u našu zemlju, kralj...- rekao je Tramp.

Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

Kralj Čarls trebalo bi da poseti SAD u aprilu.

Govoreći o sebi, Tramp je dodao da je on taj koji „može da govori o tome“ jer je „potpuno oslobođen krivice“ nakon objavljivanja Epstajnovih dosijea.

- Nisam ništa uradio - rekao je.

Ne propustitePlanetaOVO JE ŽENA KOJA JE "SRUŠILA" PRINCA ENDRUA Javno progovorila o užasima koje je preživela, a njen tragičan kraj podstakao je nove teorije zavere
profimedia-0993799700.jpg
Planeta"MISLIM DA ĆE KRALJ ČARLS POSEGNUTI ZA JAKIM PIĆEM" Hapšenje bivšeg princa Endrua UKALJALO reputaciju kraljevske porodice, ovo je nešto NAJGORE što im se desilo
Kralj Čarls, princ Endrju, Džefri Epstajn - kolaž fotografija
Pop kulturaBivši princ Endru nekada je bio heroj nacije, a sada je uhapšen i izbačen iz porodice: U mladosti je važio za najvećeg zavodnika
princ Endrju u mladosti
PlanetaOGLAŠAVANJE KRALJA ČARLSA POSLE HAPŠENJA BRATA: Iz Bakingemske palate poručuju samo jedno!
Princ Endru Kralj Čarls