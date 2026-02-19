Reakcija Donalda Trampa na hapšenje princa Endrua: 'Nisam ništa uradio', kaže predsednik SAD.
Planeta
"NISAM NIŠTA URADIO" Tramp se oglasio o hapšenju bivšeg princa Endrua i Epstajnovim fajlovima: "Tužno je..."
Slušaj vest
Predsednik Amerike Donald Tramp reagovao je danas na hapšenje princa Endrua.
Tramp je reagovao na hapšenje, a novinari su ga pitali da li drugi u SAD mogu da vide slične optužbe.
- Ja sam stručnjak na neki način jer sam potpuno oslobođen krivice, tako da mogu da govorim o tome... to je veoma tužna stvar. Njegov brat, uskoro dolazi u našu zemlju, kralj...- rekao je Tramp.
Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi
Vidi galeriju
Kralj Čarls trebalo bi da poseti SAD u aprilu.
Govoreći o sebi, Tramp je dodao da je on taj koji „može da govori o tome“ jer je „potpuno oslobođen krivice“ nakon objavljivanja Epstajnovih dosijea.
- Nisam ništa uradio - rekao je.
Reaguj
Komentariši