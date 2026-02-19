Slušaj vest

Italijansko ministarstvo odbrane razmatra povećanje broja vojnog osobljaza više od 60 odsto u narednih 18 godina, uz procenjene dodatne troškove od oko šest milijardi evra, navodi se u dokumentu u koji je imao uvid Rojters.

Predlog, koji su sastavili vojni stručnjaci i koji je ove nedelje predstavljen ministru odbrane Gvidu Krosetu, postavlja temelje za ambiciozan plan reorganizacije oružanih snaga, koji bi trebalo da bude predstavljen do kraja marta.

Broj vojnika od 170.000 do 275.000

Stručnjaci predlažu povećanje ukupnog broja pripadnika vojske, mornarice i vazduhoplovstva sa oko 170.000 na 275.000. Ovaj broj uključuje rezervne snage od 15.000.

Prema predlogu, koji još nije konačan i mora ga odobriti parlament, povećanje bi se postepeno sprovodilo do 2044. godine. Rashodi za vojne snage porasli bi na skoro 15 milijardi evra, u poređenju sa sadašnjih 8,8 milijardi.

Pritisak NATO-a i cilj od 5 procenata BDP-a

Prošle godine, članice NATO-a, pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa, obavezale su se da će povećati vojne izdatke na pet procenata BDP-a. To predstavlja veliki izazov za veoma zaduženu Italiju, čiji je vojni budžet tradicionalno bio niži od budžeta većine saveznika.

Prema procenama NATO-a, Italija je prošle godine potrošila 2,01 odsto svog BDP-a na odbranu.

Kroseto, bliski saveznik premijerke Đorđe Meloni, prošle godine je najavio da bi Italija mogla da dostigne cilj od 5 procenata do 2035. godine.

Međutim, vlada će se verovatno suočiti sa snažnim protivljenjem tako velikom povećanju vojnih izdataka. Kritičari upozoravaju da bi dodatna sredstva mogla biti efikasnije usmerena ka zdravstvu i obrazovanju.