Izraelski borbeni avioni bombardovali su baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha u planinskom području na granici sa Sirijom na istoku Libana, objavio je novinski portal Libanon 24.

Očevici su prijavili snažne eksplozije u blizini sela Al-Nabi Šajt.

Ranije su izraelske trupe otvorile vatru iz tenkovskih topova na naselja Aitarun i Jarun na jugu Libana. Nije bilo informacija o žrtvama ili šteti.

Kurir.rs/Libanon 24

