Ranije su izraelske trupe otvorile vatru iz tenkovskih topova na naselja Aitarun i Jarun na jugu Libana. Nije bilo informacija o žrtvama ili šteti.
Snažne eksplozije
IZRAEL BOMBARDOVAO LIBAN: Avioni gađali baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha (VIDEO)
Izraelski borbeni avioni bombardovali su baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha u planinskom području na granici sa Sirijom na istoku Libana, objavio je novinski portal Libanon 24.
Očevici su prijavili snažne eksplozije u blizini sela Al-Nabi Šajt.
Kurir.rs/Libanon 24
