Slušaj vest

Izrael se sprema za hipotetički scenario u kojem bi Iran mogao prvo napasti Izrael usred stalnih tenzija između Teherana i Sjedinjenih Država, javlja javni servis Kan.

Izveštaj ne navodi nikakve izvore niti pruža dodatne informacije o tome zašto bi se takav scenario odigrao.

Kan, međutim, citira izraelske bezbednosne izvore koji kažu da će, ako Iran napadne Izrael kao odgovor na američki napad, i Izrael pokrenuti napade na Iran – nešto što su izraelski lideri više puta javno ponavljali.

Od januara, IDF je u stanju visoke pripravnosti i sprovodi razne pripreme nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio vojnom akcijom protiv Irana zbog ubistava demonstranata od strane režima.

Pripreme su uglavnom usmerene na vojni sistem protivvazdušne odbrane, planove napada, obaveštajne podatke i Komandu domaćeg fronta, prema podacima IDF-a.

Kan izveštava, takođe bez navođenja izvora, da je nivo pripremljenosti vojske sličan onom pred dvanaestodnevni rat sa Iranom u junu 2025. godine.