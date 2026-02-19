Slušaj vest

Rusija će ostvariti pobedu, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija.

Medvedev je istakao da je najvredniji kapital svake političke snage, uključujući i Jedinstvenu Rusiju, poverenje naroda.

"Naš zadatak danas je da zaslužimo i opravdamo to poverenje, a onda sam uveren da ćemo postići najviše rezultate, kako u našem radu, tako i u oblasti koja je danas najvažnija za našu zemlju. Ostvarićemo pobedu", rekao je Medvedev na forumu stranke "Rezultati postoje!" u Jekaterinburgu.

Rusija je danas samostalna u nizu tehnoloških oblasti, dodao je Medvedev.

"Stvorili smo jedinstveno oružje za vojsku. Ono je dobro poznato, i nijedna druga vojska na svetu nema takvo oružje, ili barem mnogi nemaju. Najvažnije je da su naši neprijatelji to shvatili", rekao je Medvedev na forumu.

Foto: Printskrin

Prema njegovim rečima, Rusija je počela sa malim količinama, ali je postigla veoma dobre rezultate i brzo prešla na serijsku proizvodnju.

"Za veoma kratko vreme prešli smo put koji mnoge zemlje, pritom razvijene zemlje, još uvek ne mogu da pređu. Jasno je da ceo svet trenutno pomaže našem neprijatelju, ali mi to radimo sami", podsetio je Medvedev.

Ruski inženjeri, dizajneri i radnici su zaista svakodnevno radili na rešavanju izuzetno složenih problema, nastavio je Medvedev, a Specijalna vojna operacija je potpuno preokrenula predstavu o bespilotnoj avijaciji – kako iz vojne, tako i iz civilne perspektive.

"Elektronika se ne koristi samo u civilnim proizvodima. Neću nastavljati, znate na šta mislim. Ovo je naš štit, zato je ovo strateški pravac za budućnost", zaključio je.