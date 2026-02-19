Slušaj vest

U Inzbruku je počelo suđenje austrijskom planinaru Tomasu P. (37), optuženom za nehotično ubistvo nakon što je njegova partnerka Kerstin G. (33) preminula od hipotermije tokom zajedničkog uspona na Glokner, najviši vrh Austrije.

U emotivnom obraćanju sudu, optuženi je poručio da mu je „beskrajno žao zbog onoga što se dogodilo i načina na koji se dogodilo“ 19. januara 2025. godine, ali je negirao krivičnu odgovornost.

"Voleo sam je"

"Voleo sam Kerstin i nisam želeo da joj se bilo šta desi", rekao je prvog dana suđenja, koje već sada važi za jedan od najpraćenijih sudskih postupaka u zemlji.

Foto: Društvene Mreže

Tužilaštvo tvrdi da je Tomas P. ostavio partnerku „bez odbrane, iscrpljenu, i dezorijentisanu“ na svega pedesetak metara od vrha, dok je on krenuo po pomoć, nakon niza, kako navode, kobnih grešaka.

Smatraju da je kao znatno iskusniji alpinista faktički imao ulogu vodiča na turi za dvoje, te da je snosio odgovornost za bezbednost oboje, prenosi "Guardian".

Prema optužnici, propusti su uključivali nedovoljnu pripremu, neadekvatnu opremu i odeću, odluku da ne odustanu uprkos olujnim uslovima i ledenim vetrovima koji su dostizali brzinu do 74 kilometra na čas, kao i to što pomoć nije pozvana ranije tokom noći kada je postalo jasno da su u ozbiljnoj opasnosti. Ukoliko bude proglašen krivim, optuženom preti kazna do tri godine zatvora.

Sa druge strane, Tomas P. je pred sudom naveo da je njegova partnerka bila entuzijastična planinarka i u izuzetnoj fizičkoj formi.

"Uvek smo zajedno planirali ture i odluke donosili zajednički. Nisam ja vodio turu", rekao je Tomas, što je u suprotnosti sa ranijim izjavama policiji u kojima je naveo da je preuzeo organizaciju uspona.

Istakao je da su ih vremenski uslovi iznenadili, jer u podnožju vetra gotovo da i nije bilo, dok je na većim visinama temperatura, uz efekat vetra, padala i do minus 20 stepeni.

"Bilo je nemoguće predvideti kakvi će uslovi biti na vrhu", rekao je.

Situacija je bila izuzetna

Na pitanje zašto nije odmah pozvao hitne službe pre nego što je oko dva sata ujutru krenuo po pomoć, odgovorio je da je situacija bila „apsolutno izuzetna“. Tvrdio je da je partnerku, koja više nije imala snage, osigurao užetom za stenu i potom krenuo niz planinu. Kada se, kako kaže, predomislio i pokušao da joj se vrati, ona mu je navodno viknula: „Idi, spasi svoj život.“

Telo Kerstin G. pronađeno je nakon svitanja. Slučaj je dodatno privukao pažnju jer su kamere sa planine zabeležile deo njihovog uspona, a snimci su se brzo proširili internetom, što je dovelo do oštrih reakcija i optužbi na društvenim mrežama.

Odbrana je pročitala i pismo roditelja preminule, koji su poručili da ne žele da njihova ćerka bude predstavljena kao žrtva bez sopstvene odgovornosti.

"Naša ćerka je donosila sopstvene odluke, ne možemo kriviti njenog partnera", naveli su, ističući da je osvajala i tehnički zahtevnije vrhove.

Tužilaštvo je, međutim, podsetilo na poruku koju je Kerstin G. poslala partneru 12 nedelja pre tragedije, u kojoj je navela da nema iskustva u zimskim usponima, što dodatno komplikuje pitanje odgovornosti.

Sudijom u ovom slučaju predsedava stručnjak za planinarstvo, a tokom postupka biće saslušana dva alpska eksperta, kao i više od deset svedoka, uključujući pripadnike gorske službe spasavanja.

U Austriji se godišnje zabeleži oko 8.400 nesreća u planinama, sa gotovo 300 smrtnih ishoda, ali retko dolazi do krivičnih postupaka. Upravo zato se očekuje da presuda u ovom slučaju postavi važan pravni presedan – ne samo u Austriji, već i šire – kada je reč o odgovornosti u planinskim sportovima i granicama lične i profesionalne dužnosti na zahtevnim usponima.