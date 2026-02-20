Slušaj vest

Pre nekoliko dana stravična lavina obrušila se sa jednog od vrhova u Alpima i to pravo na prugu, u trenutku dok je prolazio voz.

Pojavio se i snimak ovog incidenta, koji je putnike ostavio u neverici.

Pet osoba, među kojima je i mašinovođa, povređeno je kada se lavina obrušila na voz u Švajcarska.

U kompoziciji se nalazilo oko 80 putnika. U akciji spasavanja angažovani su bili i helikopteri.

Nema zvaničnih podataka o stepenu povreda.

Nesreća se dogodila oko 7 časova u regionu Valea. Reč je o vozu koji je iz Špic krenuo u 6.12 časova.

- Voz je iskočio iz šina zbog lavine koja se obrušila u području Štokgraben - izjavila je portparolka železnice.

Zbog incidenta je obustavljen železnički saobraćaj na relaciji Frutigen–Brig, između Gopenštajn i Brig. Vozovi ovom deonicom neće saobraćati nekoliko dana.

Inače, prethodnih 7 dana velike količine snega pale su u Alpima, na pojedinim lokacijama i do 2 i po metra svežeg snega.

Tokom vikenda sledi naglo otopljenje i neverovatan skok temperatura, pa bi moglo doći donovih lavina, ali i i do poplava i bujica ka nizijama i dolinama.