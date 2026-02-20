Slušaj vest

Gubici Evropske unije od antiruskih sankcijaiznose 1,5-2 biliona evra, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"Ako pogledamo koliki je iznos direktnih gubitaka, kao i izgubljenu dobit, onda, prema mom mišljenju, najrealističnija je cifra od 1,5 do dva biliona evra", rekao je ruski diplomata za ruske medije.

Podsetimo, Evropska komisija predložila je 20. paket sankcija protiv Rusije, koji je usmeren na energetiku, finansijske usluge i trgovinu, s ciljem da bude usvojen pre četvrte godišnjice rata, 22. februara.

"Komisija predlaže novi paket sankcija, 20. od početka ruske agresije na Ukrajinu", izjavila je predsednica Komisije Ursula fon der Lajen.

Ograničenja za rusku naftu i energetski sektor

U novom paketu predlaže se potpuna zabrana pomorskih usluga za prevoz ruske sirove nafte, kako bi se dodatno smanjili prihodi od prodaje energenata i otežalo pronalaženje kupaca za rusku naftu.

"S obzirom na to da je brodarstvo globalna delatnost, predlažemo da se ova potpuna zabrana donese u koordinaciji sa istomišljenicima, nakon odluke grupe G7", rekla je fon der Lajen.

Novi paket uključuje i dodavanje još 43 broda iz ruske takozvane flote u senci na spisak sankcionisanih plovila. Ukupan broj takvih brodova, koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, sada iznosi 640. Predlažu se i mere koje bi Rusiji otežale nabavku tankera za ovu flotu, kao i sveobuhvatna zabrana pružanja usluga održavanja i drugih usluga za LNG tankere i ledolomce.