Američki predsednik Donald Tramp optužio je danas nekadašnjeg predsednika te zemlje Baraka Obamu da je navodno otkrio poverljive informacije kada je nedavno rekao da vanzemaljci postoje.

"Izneo je poverljive informacije, a to ne bi smeo da radi. Napravio je veliku grešku", rekao je Tramp, prenosi Rojters.

Na pitanje novinara da li zna da li vanzemaljci postoje ili ne, Tramp je rekao da "ne zna".

Obama je prethodno rekao da vanzemaljci postoje, ali je odbacio odbacio teorije da se kriju u vojnoj bazi Oblast 51 u američkoj saveznoj državi Nevadi.

"Stvarni su, ali ih nisam video. Nisu u Oblasti 51. Nema pozdemnog objekta, osim ako ne postoji ogromna zavera koja je to sakrila od predsednika Sjedinjenih Država", rekao je Obama govoreći tokom podkasta "Bez laži" sa Brajanom Tajlerom Koenom..

Posle toga je Obama pojasnio da ne postoji dokaz da su vanzemaljci stupili u kontakt sa Zemljom.

"Koje je bilo prvo pitanje na koje ste želeli odgovor kada ste postali predsednik?", upitao ga je Koen.

"Gde su vanzemaljci?", odgovorio je Obama smejući se, a preneo je " The Independent".

Ideja da se ispod strogo čuvane vojne baze Zona 51 u južnoj Nevadi nalazi objekat sa ostacima vanzemaljaca i neidentifikovanih letećih objekata (NLO) i odavno je opsednula teoretičare zavere.

Među teorijama o tajnim aktivnostima koje se odvijaju u objektu su skladištenje, ispitivanje i obrnuti inženjering srušenih vanzemaljskih letelica, uključujući materijale navodno pronađene u Rozvelu, Novi Meksiko, 1947. godine.

Drugi spekulišu da je objekat posvećen razvoju svih vrsta stvari, uključujući međugalaktičko oružje, putovanje kroz vreme i tehnologiju teleportacije ili čak neki oblik kontrole vremena.