U nedavno objavljenim dokumentima američkog Ministarstva pravde o slučaju Džefri Epstajn, ukrajinski nezavisni istraživački medij Slidstvo.info pronašao je prepisku ukrajinske manekenke sa preminulim seksualnim prestupnikom.

Nastja tražila devojke za Epstajna

Novinari su utvrdili da je Ukrajinka Nastja za Epstajna tražila devojke, a zauzvrat je od njega dobijala avionske karte za Ukrajinu, plaćeno školovanje u SAD, novi laptop i posete salonima lepote u Njujorku. U prepisci se pominje i slanje 10 hiljada dolara Nastji.

Nastja N. je ukrajinska manekenka koja se pominje uEpstajnovim dokumentima. Novinari su analizirali oko hiljadu poruka i otkrili da je gotovo četiri godine, od 2015. do 2019, komunicirala sa Epstajnom i tražila mu devojke.

Iz prepiske proizlazi i da se sama Nastja duže vreme sastajala sa Epstajnom. Njegovi asistenti redovno su beležili njene posete u njegov dnevni raspored.

"Naravno da ću ti pronaći devojke"

U jednoj od poruka Epstajn od Nastje traži da mu pronađe asistentkinju. Navodi i uslove: "Pametna, spremna da putuje", uz starosnu granicu od 22 do 25 godina. Nastja mu odgovara: "Naravno da ću ti pronaći devojke!"

Neposredno pre toga Epstajn je, na njen zahtev, kupio novi MacBook vredan 3,5 hiljade dolara i platio joj kurseve. Otprilike u isto vreme Nastja piše Epstajnovoj asistentkinji da joj je Džefri obećao da će joj pomoći oko puta kući u avgustu i kupiti kartu do Kijeva, kao i povratnu kartu za Njujork.

Ubrzo se u prepisci vraća sa tri kandidatkinje za mesto "asistentkinje". U jednoj poruci navodi da jedna devojka nije bila pristojna, druga dolazi u Njujork 25. avgusta, dok treća već živi u gradu, ali je u vezi, što bi, kako piše, "moglo da bude problem".

Nastja potom šalje nekoliko fotografija svoje prijateljice Jelene iz Rusije (25), koja je tada boravila u Šangaju, ali je želela da dođe u SAD. Iz dalje komunikacije proizlazi da je Jelena ubrzo počela da putuje sa Epstajnom na njegovo danas već ozloglašeno privatno ostrvo, gde su, prema svedočenjima brojnih žena, bile seksualno zlostavljane i primoravane na polne odnose.

"Kako ti se sviđa za Džefrilend?"

Godine 2018. Nastja šalje na Epstajnovu adresu fotografiju još jedne devojke uz komentar: "Kako ti se sviđa za Džefrilend?" – verovatno misleći na njegovo ostrvo.

U drugoj poruci šalje video nove prijateljice iz Njujorka i predlaže da vidi da li će mu se svideti. Epstajn odgovara da bi je eventualno mogao angažovati "više kao kućnu pomoćnicu".

U istom periodu Epstajn šalje poruku svojoj asistentkinji Lesli Grof sa napomenom da ga podseti na 10 hiljada dolara za Nastju. Iz prepiske nije jasno za šta je taj novac bio namenjen niti da li je isplaćen.

Na upit novinara Slidstvo.info, Nastja N. nije odgovorila, a nakon što je pročitala poruke, zatvorila je svoj profil na Instagramu.

Novinari su kontaktirali i njenu majku u Ukrajini, koja je rekla da joj je ćerka kazala da joj je "drago što je van tih događaja" i da će se pobrinuti da se njeno ime ne pominje.