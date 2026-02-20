samo što nije počelo!

Američki predsednik Donald Tramp doneo je odluku. Kako ekskluzivno javlja The Wall Street Journal, predsednik razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi Teheran primorao na prihvatanje njegovih uslova u vezi sa novim nuklearnim sporazumom.

Reč je o početnom, ciljanom napadu koji bi imao snažan politički signal, ali bi istovremeno izbegao rizik od sveobuhvatnog rata i potencijalne velike odmazde.

Moguć napad u narednim danima

Prema informacijama izvora bliskih administraciji, prvi udar - ukoliko dobije konačno odobrenje - mogao bi uslediti već u narednim danima. Meta bi bio ograničen broj vojnih ili državnih objekata, sa ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na američke zahteve.

Novi satelitski snimci vojnih baza i nuklearnih postrojenja načinjeni iznad Irana. Zemlja ojačava objekte boljim sistemima zaštite u slučaju novog napada Amerike i Izraela.

Spor oko iranskog nuklearnog programa

U središtu spora nalazi se iranski program obogaćivanja uranijuma. Tramp zahteva njegovo potpuno obustavljanje, dok iranske vlasti za sada odbijaju takav scenario.

Ako Teheran ostane pri svom stavu, Vašington je, prema istim izvorima, spreman da pokrene znatno širu vojnu kampanju usmerenu na ključne objekte režima.

Takva operacija, upozoravaju analitičari, mogla bi imati dalekosežne posledice po stabilnost regiona, ali i po ukupne odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iranska mornarica

Rizik od eskalacije

Iako se za sada govori o "ograničenoj akciji", mogućnost eskalacije ostaje otvorena - naročito ukoliko bi odgovor Teherana bio snažniji od očekivanog.