Britanski dvor doživeo je tektonske potrese. Kao bomba u svetskim medijima odjeknula je vest da je uhapšen bivši princ Endru, i to na svoj 66. rođendan, a zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije tj. povezanosti sa Džefrijem Epstajnom.

Međutim, nakon 12 sati zadržavanja, princ Endru je pušten iz pritvora, dok su tokom dana vršeni pretresi njegovih poseda. Inače,kako se navodi, Bakingemska palata nije bila unapred obaveštena o ovom hapšenju, ali je činjenica da je ovo hapšenje priličan, možda i najveći udarac za kraljevsku porodicu do sada.

Ljubodrag Grujić Foto: Kurir Televizija

Svi u palati sada pokušavaju da sačuvaju ugled i pribranost, dok se situacija munjevito pretvara iz loše u još goru za njih noćnu moru.

Ljubodrag Grujić, heraldički umetnik i starešina kuće Grujić kaže da je princ prilikom hapšenja imao "unezverenu facu":

- Ta jedna priča da je ovo samo igra pada u vodu. Pogledajte ga na šta liči. On je ovo osetio kao vrlo stvarno. Ovo je svetski događaj. Engleski građanski rat je bio veoma krvav. Englezi su svesni i znaju da ne mogu bez kralja jer su između sebe nepoverljivi. Oni su dosta uplašeni oko svega ovog. Pitam se zašto mora ta satanistička realnost? Zašto se morali da ga uhapsite baš za 66 rođendan. Zašto to stalno koketiranje sa okultnim? U psihologiji to ima vrlo mračne poruke - kaže Grujić i dodaje:

- Taj koji je ovo uradio je želeo da pošalje poruke van istorijskog toka. Poruka se šalje moćnim kućama i porodicama. Sve ostavke i sva hapšenja su u zapadnoj Evropi, ništa Amerika. Kad budem video jednog američkog bogataša da je uhapšen, tad ću videti da je ovo nešto.

Istoričar Nemanja Blagojević tvrdi da Endru kao princ nema nikakvu funkciju, da je još odavno, prema njegovim rečima "raščišćen", te da je u ovoj situaciji žrtveno jagnje:

- Oni će uhapsiti ljude na najmanjim položajima i koji imaju najmanje moći. Cela britanska kruna već 70 godina nemaju nikakvu moć u svetu. Kinezi javno ponižavaju, time što kažu da je to propala imperija.

U Britanskoj vladi još sede ljudi koji su u tim dokumentima, verujem da oni svakako utiču na državu i procese. Ovo je svakako odlična vest i veliki početak. Vrlo je moguće da će se uhapsiti par nebitnih lica, a ostali će biti na slobodi, a ima ih na stotine.

Nemanja Blagojević Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da se Epsajnovi dokumenti svrstavaju u pedofiliju, ali kaže je ipak stvar mnogo gora.

- Postoji jedan dublji sloj, gde se ubrajaju seksualni odnosi sa devojčicama od 6 do 10 godina, gde mi čak imamo žene koje izlaze i govore o tome. Jedna žena koja izlazi u javnost govori da je po 10 puta na dan bila silovana od raznih ljudi - kaže Blagojević i zaključuje:

- Postoji na ostrvu Balov hram. Epstajn je u svojim dokumentima ismevao Hrista, nazivajući ga drvodeljom, ali je rekao da se đavola ipak plaši.

Nedavno su u javnost izašle fotografije statua u obliku različitih delova tela, koje možete pogledati OVDE.

Aleksandar Lukić tvrdi da je načinjena velika šteta po britansku monarhiju ali je za njih olakšavajuća okolnost što je raščinjen pre hapšenja:

- Time su želeli da britansku krunu odvoje od princa. Pitanje je šta će se dalje dešavati i kakva će optužnica biti podignuta. Da li je za Britaniju važno to što je odavao informacije ili to što je opštio onako kako nije dozvoljeno.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

Fotografije princa Endrua

Podsetimo, na fotografijama koje su dospele u javnost, nalazi se žena koja leži na podu i Princ Endru koji kleči i dodiruje je.

Dve fotografije bivšeg princa kako čuči iznad neidentifikovane žene u kući osuđenog finansijera i pedofila objavljene su među Epstajnovim dosijeima 30. januara. Kontekst u kojem su nastale za sada nije poznat.

1/4 Vidi galeriju Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Kongresmen iz Kalifornije, Ted Liju, pokazao je fotografije tokom saslušanja pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma u Vašingtonu. On je tom prilikom izneo tvrdnju da je žena sa fotografije žrtva trgovine ljudima, dok je postavljao pitanja američkoj državnoj tužiteljki Pem Bondio tome zašto Endru nikada nije krivično gonjen.

U javnost je nedavno izašla i informacija da je Džefri Epstajn posetio Srbiju, a o tome možete pročitati na ovom linku.

