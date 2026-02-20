Slušaj vest

Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je juče, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi u sklopu istrage koja proizlazi iz njegovog odnosa sa Džefrijem Epstajnom.

On je prvi viši član britanske kraljevske porodice uhapšen za skoro 400 godina, još od kralja Čarlsa I.

Od ratnog heroja do kontroverznog izaslanika

Rođen 1960. godine, Endru je treće dete i drugi sin kraljice Elizabete IIi njenog supruga princa Filipa. Dok je njegov stariji brat Čarls bio predodređen za presto, Endru je sledio klasičan put za mlađe kraljevske sinove: vojnu službu.

Nakon 22 godine u Kraljevskoj mornarici, tokom kojih je kao pilot helikoptera učestvovao u borbenim operacijama u Foklandskom ratu 1982., Endru je 2001. imenovan za posebnog predstavnika Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Zbog čestih putovanja finansiranih novcem poreskih obveznika, mediji su mu dali nadimak "Er majls Endi".

Sadašnja policijska istraga povezana je upravo s tim periodom, nakon što su dokumenti u nedavno objavljenim Epstajnovim spisima sugerisali da je Endru, dok je bio trgovinski izaslanik, predavao zvanične vladine dokumente pokojnom finansijeru.

Bivši princ nije optužen za krivično delo i dugo je negirao bilo kakve nepravilnosti u vezi svojih veza s Epstajnom.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Joanna Chan/AP, NEIL HALL/EPA

Sumnjiva prijateljstva i finansije

Nekada tema medijske fascinacije zbog ljubavnog života, čovek koga su tabloidi prozvali "Rendi Endi" postao je redovan izvor naslovnica zbog finansijskih problema i veza sa upitnim osobama, uključujući Epstajna, američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika.

Poslovne veze tadašnjeg princa bile su predmet tabloida još od 2007., kada je svoju kuću u blizini dvorca Vindzor prodao za 20% iznad tražene cene od 15 miliona funti. Kupac je navodno bio Timur Kulibajev, zet tadašnjeg predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva, što je izazvalo zabrinutost da je dogovor bio pokušaj kupovine uticaja u Britaniji.

Endru je bio primoran da odstupi s dužnosti trgovinskog predstavnika 2011. usred rastuće zabrinutosti zbog prijateljstva s Epstajnom, koji je 2008. osuđen na 18 meseci zatvora nakon priznanja krivice za podvođenje maloletnice u svrhu prostitucije.

1/4 Vidi galeriju Džefri Epstajn, Princ Endru, maloletnice Foto: printskrin/justice.gov

Optužbe za zlostavljanje i katastrofalan intervju

Godine 2015. u američkim sudskim dokumentima pojavile su se tvrdnje da je Endru tri puta imao seksualni odnos sa ženom između 1999. i 2002. u Londonu, Njujorku i na Epstajnovom privatnom karipskom ostrvu, uključujući vreme kada je prema američkom zakonu bila maloletna. On je negirao da je ikada upoznao tu ženu, kasnije identifikovanu kao Virdžinija Đufre.

Nakon što je Epstajn ponovo uhapšen 2019., Endru je dao katastrofalan intervju za BBC-jev program "Njuznajt", pokušavajući da objasni svoje kontakte s Epstajnom.

Intervju je naišao na kritike zbog neubedljivih objašnjenja i nedostatka saosećanja prema Epstajnovim žrtvama.

Gubitak titula i povlačenje iz javnosti

Suočen s negativnim reakcijama, Endru je 20. novembra 2019. objavio da se povlači s javnih dužnosti i dobrotvornih uloga "do daljnjeg".

U avgustu 2021. Đufre je podnela tužbu protiv Endrua na sudu u Njujorku, tvrdeći da je princ imao seksualni odnos s njom kada je imala 17 godina. Endru je nastavio da negira optužbe, ali su mu oduzete sve vojne počasti i kraljevske dobrotvorne funkcije.

Na kraju je postignuta nagodba u slučaju za neobjavljeni iznos. Iako nije priznao krivicu, Endru je priznao patnju Đufre kao žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Đufre je u aprilu prošle godine počinila samoubistvo u starosti od 41 godine.

1/4 Vidi galeriju Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Veze s navodnim kineskim špijunom

Prošle godine sudski slučaj otkrio je Endruov odnos s poslovnim čovekom i osumnjičenim kineskim špijunom kojem je zabranjen ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog pretnje nacionalnoj bezbednosti.

Vlasti su se zabrinule da je taj čovek mogao da zloupotrebi svoj uticaj na Endrua, navodi se u sudskim dokumentima.

Nakon što su se pojavili imejlovi koji pokazuju da je Endru ostao u kontaktu s Epstajnom duže nego što je ranije tvrdio, te nakon što su posthumno objavljeni memoari Virdžinije Đufre s novim optužbama, kralj Čarls III je u oktobru prošle godine oduzeo bratu titule princa i vojvode od Jorka i iselio ga iz vile Rojal Lodž u Vindzoru.

1/3 Vidi galeriju Fotografije princa Endrua u Epstajnovim fajlovima Foto: screenshot X

Endru i dalje u redu za britanski presto

Objavljivanje miliona stranica Epstajnovih spisa od strane američkog Ministarstva pravde prošlog meseca podstaklo je nove provere.

Uprkos oduzimanju titula, Endru je i dalje osmi u redu za britanski presto. Za njegovo uklanjanje iz linije nasleđivanja morao bi da bude donet poseban zakon.