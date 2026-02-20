Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampupozorio je Iranu četvrtak da mora da pristane na dogovor oko svog nuklearnog programa, ili će se dogoditi "zaista loše stvari".

On je postavio rok od 10 do 15 dana, što je izazvalo odgovor Teherana da će uzvratiti udarom na američke baze u regionu ukoliko bude napadnut.

U vreme masovnog američkog vojno‑strateškog jačanja na Bliskom istoku, koje je podiglo strahove od izbijanja rata većeg obima, Tramp je rekao da pregovori s Iranom dobro napreduju, ali je zahtevao da Teheran prihvati "značajan" dogovor.

- Inače, desiće se loše stvari - rekao je Tramp, koji je više puta pretio vojnom akcijom.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Pretnje i američki vazdušni udari

Tramp je govorio o američkim vazdušnim udarima tokom juna prošle godine, tvrdeći da je nuklearni potencijal Irana "uništen".

- Možda ćemo morati da odemo i korak dalje, a možda ne. Videćete to verovatno u narednih 10 dana - rekao je Tramp.

Kada su ga novinari kasnije pitali za detalje, naveo je da smatra da je "10 do 15 dana maksimalno dovoljno vremena". Međutim, odbio je da bude konkretniji, osim što je ponovio upozorenje o "zaista lošim stvarima" i insistirao da Iran mora da prihvati dogovor na neki način.

1/9 Vidi galeriju Novi satelitski snimci vojnih baza i nuklearnih postrojenja načinjeni iznad Irana. Zemlja ojačava objekte boljim sistemima zaštite u slučaju novog napada Amerike i Izraela. Foto: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Odgovor Teherana

U pismu generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu, Teheran je naveo da neće započeti rat, ali da će "u slučaju vojne agresije, Iran odgovoriti odlučno i proporcionalno" u okviru prava na samoodbranu.

- Sve baze, objekti i resursi neprijateljskih snaga u regionu predstavljali bi legitimne ciljeve. Sjedinjene Države bi snosile punu i direktnu odgovornost za bilo kakve nepredvidive i nekontrolisane posledice - stoji u pismu.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Pregovori i diplomatski kontekst

Trampove pretnje, dok su dve strane daleko u pregovorima oko nuklearnog programa Irana, podigle su cene nafte. Jedna ruska korveta pridružila se planiranim iranskim pomorskim vežbama u Omanskom zalivu, važnoj morskoj ruti za transport energenata.

Iranski i američki pregovarači sastali su se u utorak, a iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su se dogovorili o "vodećim principima". Ipak, portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da strane ostaju razdvojene po nekim pitanjima.

Tramp je izjavio da se vode "dobri razgovori", a viši američki zvaničnik rekao je da će Iran podneti pisani predlog kako da se reše američke zabrinutosti. Tramp je pozvao Teheran da se pridruži SAD na "putu ka miru".

1/8 Vidi galeriju Iranska mornarica Foto: Printscreen X

Nuklearno oružje i vojna eskalacija

- Ne mogu da imaju nuklearno oružje, vrlo je jednostavno. Ne može biti mira na Bliskom istoku ako ga imaju - rekao je Tramp.

Iran odbija da napravi velike ustupke oko svog nuklearnog programa, iako tvrdi da je on isključivo za mirne svrhe. SAD i Izrael su ranije optuživali Teheran da pokušava da razvije nuklearnu bombu.

Tramp je svoje upozorenje izneo u dugom govoru dok je predstavljao sebe kao "čoveka mira" i prezentovao "Odbor za mir", koji je osnovao u septembru kako bi se angažovao u okončanju rata između Izraela i Hamasa u Gazi, a kasnije proširio mandat odbora na globalne konflikte.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Reakcije i vojne pripreme

Ranije u četvrtak, Rusija je upozorila na "neviđenu eskalaciju tenzija" oko Irana i pozvala na uzdržanost, dok američke vojne pripreme u regionu treba da bude završene do sredine marta.

Tramp je poslao nosače aviona, ratne brodove i lovce u region, što povećava mogućnost novog udara na Islamsku Republiku. SAD i Izrael bombardovali su iranske nuklearne objekte i neke vojne lokacije prošlog juna.

Američki državni sekretar Marko Rubio sastaje se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom 28. februara da razgovaraju o Iranu. Vašington traži od Irana da potpuno odustane od obogaćivanja uranijuma, dalekometnih balističkih raketa i podrške oružanim grupama u regionu.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Satelitski nadzor i pripreme

Satelitski snimci pokazuju da Iran radi na popravljanju i jačanju nuklearnih i raketnih lokacija, dok SAD prate vojne pripreme u regionu. Zajedničke vežbe Irana i Rusije deo su šire serije iranskih pomorskih vežbi u Omanskom zalivu, a državni televizijski kanali prikazuju raspoređivanje specijalnih jedinica na helikopterima i brodovima.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Evakuacija i protesti

Zbog rastuće zabrinutosti, Poljska je u četvrtak postala prva evropska zemlja koja je savetovala svoje građane da napuste Iran, kada je premijer Donald Tusk rekao da Poljaci imaju možda svega nekoliko sati za evakuaciju.

Tramp je ponovo počeo da preti napadima na Iran u januaru, u trenutku kada su iranske vlasti gušile masovne proteste kada je nastradalo na hiljade ljudi širom zemlje.