Austrijase jutros probudila pod debelim slojem snega, što je izazvalo potpuni saobraćajni kolaps. U Bečuje tokom noći palo 20 centimetara snega, a sve gradske službe su u stanju pune pripravnosti zbog velikog broja intervencija.

Haos na aerodromu

Najteža situacija je na aerodromu, gde je saobraćaj u potpunoj blokadi. Više od 200 radnika i 100 vozila pokušava da očisti tri miliona kvadratnih metara površine.

- Zbog neprekidne mećave, obustava rada produžava se do 12 sati - saopštili su iz aerodroma, uz nadu da će prvi letovi krenuti iza podneva, prenosi Kronen Zeitung.

Snežni haos na putevima

Najveći problemi nastali su na autoputevima u istočnom i južnom delu zemlje, gde su stotine kamiona ostali zaglavljeni.

U Tirolu je lavina zatrpala autobus sa 11 putnika, ali srećom, niko nije povređen. Zbog ekstremnih uslova policija je bila primorana da zatvori bečki prsten tokom noći u oba smera, a čišćenje i dalje traje.

Na autoputu A1 kod St. Poltena prevrnuo se kamion pun tereta, što je izazvalo novu višesatnu blokadu.

U saobraćajnim nesrećama širom zemlje zabeleženo je više od 30 intervencija hitne pomoći, a dve osobe su teško povređene.

Problemi sa infrastrukturom i strujom

U južnoj Austriji, grane drveća pod težinom snega padaju na dalekovode, zbog čega je više od 4.000 domaćinstava ostalo bez struje, saopštila je mreža Netz NÖ.

Pregažen radnik