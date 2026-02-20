STRAVIČNA MEĆAVA U AUSTRIJI, LAVINA ZATRPALA AUTOBUS, IMA MRTVIH! Građani upozoreni da ne izlaze napolje, aerodrom u blokadi (FOTO)
Austrijase jutros probudila pod debelim slojem snega, što je izazvalo potpuni saobraćajni kolaps. U Bečuje tokom noći palo 20 centimetara snega, a sve gradske službe su u stanju pune pripravnosti zbog velikog broja intervencija.
Haos na aerodromu
Najteža situacija je na aerodromu, gde je saobraćaj u potpunoj blokadi. Više od 200 radnika i 100 vozila pokušava da očisti tri miliona kvadratnih metara površine.
- Zbog neprekidne mećave, obustava rada produžava se do 12 sati - saopštili su iz aerodroma, uz nadu da će prvi letovi krenuti iza podneva, prenosi Kronen Zeitung.
Snežni haos na putevima
Najveći problemi nastali su na autoputevima u istočnom i južnom delu zemlje, gde su stotine kamiona ostali zaglavljeni.
U Tirolu je lavina zatrpala autobus sa 11 putnika, ali srećom, niko nije povređen. Zbog ekstremnih uslova policija je bila primorana da zatvori bečki prsten tokom noći u oba smera, a čišćenje i dalje traje.
Na autoputu A1 kod St. Poltena prevrnuo se kamion pun tereta, što je izazvalo novu višesatnu blokadu.
U saobraćajnim nesrećama širom zemlje zabeleženo je više od 30 intervencija hitne pomoći, a dve osobe su teško povređene.
Problemi sa infrastrukturom i strujom
U južnoj Austriji, grane drveća pod težinom snega padaju na dalekovode, zbog čega je više od 4.000 domaćinstava ostalo bez struje, saopštila je mreža Netz NÖ.
Pregažen radnik
Kako prenose mediji, radnik zimske službe je navodno udario i pregazio svog mladog kolegu (29) mašinom za čišćenje snega. Čovek je preminuo na licu mesta. Drugi zaposleni je pretrpeo šok i odmah mu je pružio pomoć tim za krizne intervencije.
