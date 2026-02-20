Slušaj vest

Potpukovnik poznat pod nadimkom "Dželat" bio je slavljen u ruskoj propagandi i imao je četiri Ordena za hrabrost. Izrazio je želju da se ne odmara od borbi sve do ruske pobede u Ukrajini.

Hvalio se ranama od gelera za koje je tvrdio da su posledica situacije iz koje je jedva izvukao živu glavu. Sve je to bila prevara, prema navodima Istražnog odbora, ruskog ekvivalenta FBI-ju, prenosi The New York Times.

Rane koje je "Dželat", čije je pravo ime Konstantin Frolov, opisivao u propagandnim videima, nisu zadobijene u borbi, prema navodima odbora. Tereti se, zajedno s još jednim komandantom iz njegove elitne jedinice, da su predvodili šemu u kojoj je više od 30 vojnika oružjem pucalo u sebe kako bi ostvarili isplate za povrede zadobijene na ratištu.

Ruska vojska u toj je prevari oštećena za oko 2,6 miliona dolara, pri čemu su komandanti uzimali svoj deo, saopštio je odbor. Frolov, koji se pred vojnim sudom suočava s optužbama za prevaru, primanje mita i trgovinu oružjem, sklopio je sporazum pre suđenja koji zapravo znači priznanje krivice.

Takvi sporazumi u Rusiji mogu dovesti do ublažavanja zatvorske kazne. U telefonskom intervjuu za "Njujork tajms", prošle godine iz istražnog zatvora u Moskvi, Frolov nije poricao da je bio uključen u šemu, ali je ponudio svoju verziju događaja, rekavši da se radilo o manipulisanju evidencijom, a ne o samopovređivanju.

- Ispada da moja zemlja, koja me cele godine nazivala herojem, sada sama sebi protivreči i drži me u kavezu - rekao je u sudnici u avgustu 2024. godine.

Frolova jedinica, 83. gardijska desantno-jurišna brigada, smeštena je na ruskom Dalekom istoku, blizu Vladivostoka. Bivšem komandantu brigade, pukovniku Artemu Gorodilovu, koji je uhapšen nedugo nakon Frolova, sudi se odvojeno.

U novembru 2024. godine, ruski predsednikVladimir Putin potpisao je odluku prema kojoj će vojnici za teške povrede primati odštetu od 3 miliona rubalja, odnosno oko 39.000 dolara. Frolov tvrdi da su vojnici iz njegove jedinice, koji su zadobili više rana u jednom napadu, lažno tvrdili da su povrede nastale u odvojenim incidentima, što im je omogućavalo više od jedne isplate.

Rekao je da to ne smatra prevarom.

Tvrdio je da su njegove povrede zadobijene na ratištu i da ih nije sam naneo. Govoreći o optužbama za trgovinu oružjem, priznao je da je uzeo deo oružja kao "suvenire".

Rekao je da je meta kako bi se izvršio pritisak na njegovog oca, Olega Frolova, bivšeg visokog službenika zaduženog za vojno naoružanje u ruskoj svemirskoj agenciji Roskosmos.

Jedan vojnik koji je služio pod zapovedništvom Frolova i Gorodilova rekao je da je u brigadi bilo uobičajeno da komandanti podstiču vojnike na preuveličavanje povreda, iako nije imao informacije da su se vojnici sami ranjavali. Vojnici bi deo isplate za povrede, dodaje, davali nadređenima, prenosi Jutarnji.

- Ako želiš dopust, moraš biti ranjen. Ideja je bila: "Mi te ranimo, ti nama daš milion, a onda odeš na dopust zbog povrede i na kraju ti ostane dva miliona". Tako su na tome zarađivali - rekao je vojnik.