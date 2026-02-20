Slušaj vest

Sara Ferguson, poznatija kao "Ferdži", bivša vojvotkinja od Jorka, navodno je "u lošem stanju" i oseća da su "svi protiv nje", priznali su njeni prijatelji nakon hapšenja njenog bivšeg supruga i bivšeg princa Endrua Mauntbaten Vindzora u Sandringemu.

Šezdesetšestogodišnja "Ferdži" sada navodno razmatra odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi obezbedila finansijska sredstva, odustajući od sna o novom domu u Vindzoru, bliže ćerkama i princezama Beatris i Evgeniji.

Tvrdi se da je prijateljima rekla da neće pisati "knjigu istine" o vezama porodice sa pedofilom Džefrijem Epstajnom, iako bi "mogla da ispriča tu priču policiji".

1/4 Vidi galeriju Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hapšenje Endrua i reakcija članova kraljevske porodice

Princeze Beatris i Evgenija navodno su "u šoku" nakon očevog hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Bivši član kraljevske porodice proveo je 11 sati u policijskom pritvoru na svoj 66. rođendan, nakon što su policajci u civilu izvršili jutarnju raciju u njegovoj rezidenciji Vud Farm.

Policija je ponovo viđena u Norfolku sledećeg jutra, dok su vozila primećena i kod Rojal Lodža. Endru je kasnije pušten dok traje istraga, a fotografisan je kako napušta policijsku stanicu u Ejlšemu.

Njegovo hapšenje navodno je povezano sa optužbama da je Epstajnu prosleđivao poverljive informacije dok je bio trgovinski izaslanik britanske vlade. Pretresi su sprovedeni na adresama u Berkšajeru i Norfolku, saopštila je policija.

1/5 Vidi galeriju Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, DAVID GILES / AFP / Profimedia

Finansijski problemi i "toksičan brend"

Izvor blizak kraljevskoj porodici rekao je da "Ferdži" ima ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem i da veruje kako su "svi protiv nje". Ipak, odlučna je da ponovo krene da zarađuje novac.

Međutim, prema rečima istog izvora, njen "brend je toksičan", a šanse za nove poslovne poduhvate su ograničene. Najveći potencijalni izvor prihoda bila bi knjiga o porodičnim vezama sa Epstajnom, ali je ona tu opciju navodno odbacila.

- Osim toga, možda će tu priču morati da ispriča policiji, sudiji i poroti - naveo je izvor.

1/5 Vidi galeriju Venčanje: princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson Foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Moguće preseljenje i život van Velike Britanije

Iako bi, prema izvorima, najradije ostala u Vindzoru kako bi bila blizu ćerki i unuka, UAE joj se nameće kao opcija zbog finansijskih razloga.

Nije navodno zainteresovana za preseljenje kod Endrua u Sandringem, iako neki smatraju da bi kuća sa pet spavaćih soba u Norfolku mogla da bude prihvatljiva opcija.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Joanna Chan/AP, NEIL HALL/EPA

Veze sa Epstajnom i finansijska podrška

Nedavno objavljeni dokumenti otkrivaju da je Epstajn navodno finansijski podržavao "Ferdži" čak 15 godina. U jednom mejlu naveo je da je počeo da je "finansijski podržava" 1996. godine, kada se razvela od Endrua.

Navodi ukazuju da je ta podrška bila daleko veća od 15.000 funti za koje je javno priznala da ih je primila. Takođe je otkriveno da je ostala u kontaktu sa Epstajnom i nakon izricanja zatvorske kazne za seksualne zločine nad decom, te da je s ćerkama ručala s njim samo nekoliko dana nakon njegovog izlaska iz zatvora.

Privatno mu se izvinila zbog javne osude, navodeći da je to učinila kako bi zaštitila karijeru dečjeg pisca, nazivajući ga "postojanim, velikodušnim i izuzetnim prijateljem".

1/4 Vidi galeriju Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Reakcije iz kraljevske porodice

Kraljevski komentator Ričard Ficvilijams izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna i da bi mogla dodatno da eskalira.

Endru je prvi visoki član britanske kraljevske porodice uhapšen u modernom dobu, što predstavlja jednu od najtežih kriza za Krunu u novijoj istoriji.

Kralj Čarls III navodno nije bio unapred obavešten o hapšenju, ali je izjavio da policija ima "punu i bezrezervnu podršku" porodice, naglasivši da "zakon mora da ide svojim tokom".