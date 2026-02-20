Slušaj vest

Policajci su došli u kuću bratstva, koja pripada Alpha Delta Phi na Univerzitetu Ajova, 15. novembra 2024. godine nakon dojave o požaru.

Međutim, nisu zatekli nikakav požar, već su na licu mesta pronašli veliku grupu muškaraca, bez majica, s povezima preko očiju i prekriveni neidentifikovanim supstancama. Iz prostorije se širio snažan neprijatan miris.

Na snimku se čuje interakcija koju su imali kada je policija stigla.

1/6 Vidi galeriju Inicijacija bratstva Alpha Delta Phi u mračnom podrumu na Univerzitetu u Ajovi - hazing Foto: Youtube/Printscreen/The CrimePiece

- Ovo je policijsko odeljenje. Ovo se ovde završava. Ko je glavni? - upitao je policajac.

Nakon toga se obratio mladićima sa povezima preko očiju.

- Šta kažete da počnemo da čistimo ovo? Svi ​​skinite poveze sa očiju. Već sam izdao više komandi da se očisti soba i izađe odavde, ali niko se ne pomera. Očigledno je da ovo shvataju prilično ozbiljno - rekao je on.

Kasnije je utvrđeno da je reč o hazingu - obliku inicijacijskog rituala u bratstvima, tokom kojeg kandidati prolaze kroz često ponižavajuće i potencijalno opasne prakse kako bi "dokazali" svoju lojalnost i spremnost na članstvo, prenosi Ladbible.

Policija je ubrzo saznala da je za događaj bio zadužen takozvani "house dad". Džozef Gaja (22) je kasnije ispitan, a snimak prikazuje kako bezbrižno pije i koristi elektronsku cigaretu dok policajci pretražuju kuću.

Protiv Gaje je podignuta optužnica. Novoobjavljen snimak beleži i njegov verbalni ispad prema policajcima tokom pretrage, pri čemu je, insistirajući da nema nikakvih dokaza protiv njega i da je njegov dosije čist, jednog policajca nazvao "je****m p***om".

U jednom trenutku ponavljao je kako policija "nema ništa" i tvrdio da u kući nije bilo nikakvog požara.

Hazing je zabranjen prema pravilima univerziteta i zakonima savezne države Ajove. Gaja je uhapšen dan nakon incidenta i optužen za ometanje službene radnje. Otprilike godinu dana kasnije optužbe su odbačene, nakon čega se i javno oglasio.

- Prošla godina bila je izazovna, ali zahvalan sam što je slučaj odbačen i što je istina prepoznata. Duboko cenim vreme, trud i predanost mojih advokata, Dana Vondre i Brijane Pots, koji su radili na rešavanju ovog slučaja. Radujem se što ću ovo ostaviti iza sebe i fokusirati se na budućnost - rekao je za KCRG 9 nakon što je oslobođen.

Uprkos odbacivanju optužbi protiv njega, bratstvo Alpha Delta Phi suspendovano je sa Univerziteta Ajova u maju 2025., a zabrana bi trebalo da traje do 2029. godine.

Univerzitet je u saopštenju poručio da je reagovao odmah nakon što su policija i vatrogasci, postupajući po dojavi o požarnom alarmu, u podrumu kuće zatekli više desetina kandidata s povezima preko očiju.