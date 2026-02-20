Slušaj vest

Čudne nove fotografije Endrua Mauntbaten Vindzora, na kojima je i dete, izašle su na videlo u satima nakon njegovog šokantnog hapšenja u Velikoj Britaniji.

Bivši princ i brat kralja Čarlsa je juče uhapšen, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Vlasti su pojasnile da ovo hapšenje nije povezano sa optužbama za seksualno neprimerno ponašanje. Istraga se navodno fokusira na majlove koje je slao milijarderu pedofilu Džefriju Epstajnu u vreme dok je bio britanski trgovinski izaslanik početkom 2000‑ih.

Princ Endru

Endru je pušten iz pritvora kasnije iste večeri, dok policija nastavlja istragu.

Istog dana nakon što je Endru "vraćen kući", američki medij TMZ je objavio nove fotografije člana kraljevske porodice na kojima izgleda kao da se igra sa vrlo malim detetom koristeći loptu oslikanu da podseća na žensku dojku!

Slike, koje su navodno nastale 2011. godine na neodređenoj lokaciji, prikazuju tadašnjeg vojvodu od Jorka kako kleči preko puta malog dečaka i kotrljaju loptu jedan prema drugom po tepihu.

Na nekoliko fotografija dečak izgleda kao da se igra loptom sa motivom grudi dok se Endrju puzi u blizini. Druga fotografija prikazuje njih dvojicu kako sede zajedno na kauču.

Izvori tvrde da su fotografije snimljene unutar Endruove rezidencije u Vindzoru pre više od 15 godina, i takođe navode da Endru tada nije bio sam sa detetom.

Dodatne fotografije, koje je prošlog meseca objavilo Ministarstva pravde SAD, pokazuju ga kako se saginje nad mladom ženom na podu nepoznatog stana.

Hapšenje bivšeg princa Endrua

Hapšenje skrivano od kraljevske porodice



Prema navodima izvora navodno čak ni kralj nije bio obavešten o iznenadnom hapšenju Endrua, pre nego što je ono izvedeno.

Operacija, koja je uključivala čak 20 policijskih službenika na terenu, bila je kulminacija veoma dugog pravnog procesa koji je podrazumevao tihu koordinaciju među visokim policijskim zvaničnicima kako bi se osiguralo da nijedna informacija ne procuri i ne kompromituje hapšenje.

Džefri Epstajn, Princ Endru, maloletnice

Navodno su viši službenici policije "Thames Valley" proveli nekoliko dana pripremajući potez nakon pregleda pritužbe za zloupotrebu položaja u javnoj službi i procene raspoloživih dokaza.

Endru se suočava sa brojnim optužbama u vezi sa njegovim vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, dok su dokumenti koji su objavljeni kao deo nedavnog paketa dokumenata o Epstajnu koji je objavila američka vlada izgledali kao da pokazuju da je Endru delio poverljive vladine informacije sa pedofilom.