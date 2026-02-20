TRAMP TRAŽI OBJAVLJIVANJE VLADINIH DOKUMENATA O VANZEMALJCIMA! Optužio Baraka Obamu za iznošenje poverljivih informacija o toj temi
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će narediti institucijama da "započnu proces pronalaženja i objavljivanja" vladinih dokumenata o vanzemaljcimai neidentifikovanim letećim objektima.
Tramp, koji je to saopštio na svojoj društvenoj mreži Truth social, optužio je bivšeg predsednika Baraka Obamu da je otkrio poverljive informacije o toj temi.
Tramp je naveo da će tražiti da se objave podaci "povezani sa vanzemaljcima i o životu van Zemlje, neidentifikovanim letećim fenomenima i objektima, kao i drugim informacijama vezanim za ta složena, ali ekstremno zanimljiva i važna pitanja".
Obama, koji je svoje komentare izneo u jednom podkastu tokom vikenda, naknadno je pojasnio da nije video dokaze da su vanzemaljci stupili u kontakt sa ljudima, ali da je "statistički gledano, univerzum toliko ogroman da su dobre šanse da postoji život tamo negde".
Na pitanje novinara vezano za mogućnost "posete vanzemaljaca", Tramp je juče rekao da "nema mišljenje o tome", ali i da "mnogo ljudi u to veruje".
Interesovanje za neidentifikovane leteće objekte i mogućnost da vlada krije tajne vanzemaljskog života ponovo su se pojavili u javnosti nakon što je grupa bivših zvaničnika Pentagona i vlade 2017. godine objavila video snimke mornarice, na kojima su navodno bili nepoznati objekti.
U izveštaju Kongresa SAD na ovu temu iz 2022. godine, navodi se da se u većini slučajeva za prijavljene neidentifikovane objekte ispostavilo da su baloni, ptice ili dronovi.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)