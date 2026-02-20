Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će narediti institucijama da "započnu proces pronalaženja i objavljivanja" vladinih dokumenata o vanzemaljcimai neidentifikovanim letećim objektima.

Tramp, koji je to saopštio na svojoj društvenoj mreži Truth social, optužio je bivšeg predsednika Baraka Obamu da je otkrio poverljive informacije o toj temi.

Melanija Tramp sa naočarima za sunce u mraku Foto: Graeme Sloan / Getty images / Profimedia, Aaron Schwartz - Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Tramp je naveo da će tražiti da se objave podaci "povezani sa vanzemaljcima i o životu van Zemlje, neidentifikovanim letećim fenomenima i objektima, kao i drugim informacijama vezanim za ta složena, ali ekstremno zanimljiva i važna pitanja".

Obama, koji je svoje komentare izneo u jednom podkastu tokom vikenda, naknadno je pojasnio da nije video dokaze da su vanzemaljci stupili u kontakt sa ljudima, ali da je "statistički gledano, univerzum toliko ogroman da su dobre šanse da postoji život tamo negde".

Barak Obama bez Mišel u javnosti Foto: AP Ben Curtis, EPA Haiyun Jiang Poo, AP Jacquelyn Martin

Na pitanje novinara vezano za mogućnost "posete vanzemaljaca", Tramp je juče rekao da "nema mišljenje o tome", ali i da "mnogo ljudi u to veruje".

Interesovanje za neidentifikovane leteće objekte i mogućnost da vlada krije tajne vanzemaljskog života ponovo su se pojavili u javnosti nakon što je grupa bivših zvaničnika Pentagona i vlade 2017. godine objavila video snimke mornarice, na kojima su navodno bili nepoznati objekti.

U izveštaju Kongresa SAD na ovu temu iz 2022. godine, navodi se da se u većini slučajeva za prijavljene neidentifikovane objekte ispostavilo da su baloni, ptice ili dronovi. 

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRAMP UPOZORIO I DAO ROK IRANU: "Desiće se zaista loše stvari ako ne prihvatite dogovor", Teheran ne popušta, američka vojska čeka naređenje!
tramp2.jpg
PlanetaTRAMP DONEO ODLUKU OKO NAPADA NA IRAN! Otkriveni detalji o prvom udaru, evo šta će biti mete američke intervencije
Donald Tramp nadan Iran
PlanetaTRAMP POHVALIO ŠEFA ČEŠKE DIPLOMATIJE! Razlog - prepucavao se sa Hilari Klinton u Minhenu!
Donald Tramp Petr Macinka.jpg
Planeta"OBAMA JE IZNEO POVERLJIVE INFORMACIJE O VANZEMALJCIMA"! Tramp: To ne bi smeo da radi, napravio je veliku grešku!
image.jpg