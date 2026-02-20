STRAVIČNA TRAGEDIJA NA ZALEĐENOM BAJKALSKOM JEZERU! Minibus sa turistima propao kroz led, potonuo na 18 metara dubine, ronioci locirali tela! (FOTO/VIDEO)
Za osmoro turista se strahuje da su nastradali nakon što je turistički minibus propao kroz led na najdubljem jezeru na svetu. Turistički autobus kretao se preko Bajkalskog jezera u Rusijikada je upao u ledenu pukotinu široku oko tri metra i potonuo.
Sedam tela pronađeno, jedna osoba nestala
Tela sedam kineskih turista navodno su locirana pomoću podvodne kamere, dok se za još jednom osobom i dalje traga. Jedan putnik je čudom uspeo da se izvuče na sigurno pre nego što je vozilo potpuno potonulo i obavestio je nadležne službe.
Specijalizovani ronioci angažovani su kako bi izvukli tela iz vode.
Vozilo potonulo na dubini od 18 metara
Minibus je potonuo na dubinu od oko 18 metara, a putnici su ostali zarobljeni u ledenoj vodi. Iako nacionalnost žrtava nije zvanično potvrđena, guverner Irkutske oblasti izjavio je da je reč o stranim državljanima i da je obavešten generalni konzulat Narodne Republike Kine.
Zabranjena vožnja van dozvoljene ledene rute
Vozač, 44-godišnji Rus Nikolaj Doržejev, navodno je koristio ledeni put koji nije bio bezbedan kako bi stigao do turističke lokacije Rt Hoboj. On je organizovao ture povezane sa šamanizmom i paganskom kulturom.
Iako led na Bajkalu često dostiže debljinu od oko 1,2 metra, ovaj deo jezera bio je podložan pucanju, što je vožnju činilo izuzetno rizičnom.
Pokrenuta krivična istraga
Ruske vlasti su pokrenule krivični postupak povodom tragedije. Guverner je naveo da put nije bio odobren za saobraćaj i da je vožnja van zvanično označenih ledenih puteva zabranjena.
Bajkalsko jezero - prirodni fenomen i turistička atrakcija
Bajkalsko jezero u Sibiru, severno od Mongolije, najdublje je jezero na svetu, sa maksimalnom dubinom od 1.642 metra i sadrži oko 20 odsto nezaleđene slatke vode na planeti.
Tokom zime, ogromna vodena površina se zaledi, stvarajući impresivne kristalne formacije i karakteristične zvuke pucanja leda.
Vlasti postavljaju posebne ledene puteve koji se nadziru i otvaraju samo za određene tipove vozila u zavisnosti od uslova, dok je vožnja van tih ruta zvanično zabranjena.