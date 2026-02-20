Slušaj vest

Za osmoro turista se strahuje da su nastradali nakon što je turistički minibus propao kroz led na najdubljem jezeru na svetu. Turistički autobus kretao se preko Bajkalskog jezera u Rusijikada je upao u ledenu pukotinu široku oko tri metra i potonuo.

Sedam tela pronađeno, jedna osoba nestala

Tela sedam kineskih turista navodno su locirana pomoću podvodne kamere, dok se za još jednom osobom i dalje traga. Jedan putnik je čudom uspeo da se izvuče na sigurno pre nego što je vozilo potpuno potonulo i obavestio je nadležne službe.

Specijalizovani ronioci angažovani su kako bi izvukli tela iz vode.

Vozilo potonulo na dubini od 18 metara

Minibus je potonuo na dubinu od oko 18 metara, a putnici su ostali zarobljeni u ledenoj vodi. Iako nacionalnost žrtava nije zvanično potvrđena, guverner Irkutske oblasti izjavio je da je reč o stranim državljanima i da je obavešten generalni konzulat Narodne Republike Kine.

Zabranjena vožnja van dozvoljene ledene rute

Vozač, 44-godišnji Rus Nikolaj Doržejev, navodno je koristio ledeni put koji nije bio bezbedan kako bi stigao do turističke lokacije Rt Hoboj. On je organizovao ture povezane sa šamanizmom i paganskom kulturom.

Iako led na Bajkalu često dostiže debljinu od oko 1,2 metra, ovaj deo jezera bio je podložan pucanju, što je vožnju činilo izuzetno rizičnom.

Pokrenuta krivična istraga

Ruske vlasti su pokrenule krivični postupak povodom tragedije. Guverner je naveo da put nije bio odobren za saobraćaj i da je vožnja van zvanično označenih ledenih puteva zabranjena.

Bajkalsko jezero - prirodni fenomen i turistička atrakcija

Bajkalsko jezero u Sibiru, severno od Mongolije, najdublje je jezero na svetu, sa maksimalnom dubinom od 1.642 metra i sadrži oko 20 odsto nezaleđene slatke vode na planeti.

Tokom zime, ogromna vodena površina se zaledi, stvarajući impresivne kristalne formacije i karakteristične zvuke pucanja leda.