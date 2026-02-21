Slušaj vest

Premijerka Japana Sanae Takaičiupozorila je na, kako je navela, rastuće kineske pritiske i najavila da će Tokio preispitati svoju odbrambenu strategiju.

Ona je to rekla u svom prvom govoru nakon nedavnih parlamentarnih izbora, nakon kojih je po drugi put izabrana za predsednicu Vlade, prenosi agencija Rojters.

Takaičin prvi mandat obeležio je diplomatski spor sa Kinom, nakon što je izjavila da bi Japan mogao da upotrebi vojnu silu kako bi odgovorio na napad na Tajvan.

Premijerka je izložila agendu za suprotstavljanje, kako tvrdi, rastućoj ekonomskoj i bezbednosnoj pretnji Pekinga i njegovih partnera.

- Japan se suočava sa najtežim i najsloženijim bezbednosnim okruženjem od Drugog svetskog rata - rekla je Takaiči i osvrnula se na sve veću vojnu aktivnost Kine, njen blizak odnos sa Rusijom i rastući nuklearni kapacitet Severne Koreje.

Ona je rekla da će Vlada ove godine revidirati tri osnovna bezbednosna dokumenta Japana kako bi proizvela novu odbrambenu strategiju i ubrzati reviziju pravila o izvozu vojne opreme, kako bi se proširila prodaja u inostranstvu i ojačale odbrambene kompanije.

Premijerkina Liberalno-demokratska partija (LDP) predložila je danas ukidanje pravila koja ograničavaju izvoz vojne opreme na nesmrtonosnu opremu kao što su panciri, što bi moglo značajno da proširi prodaju japanske opreme u inostranstvu, javila je novinska agencija Kjodo.

- Kina je intenzivirala svoje pokušaje da jednostrano promeni status kvo silom ili prinudom u Istočnom kineskom moru i Južnom kineskom moru - rekla je ona poslanicima.

Japanbi trebalo da poveća izdatke za vojsku na dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do kraja marta, što će ga učiniti jednim od najvećih vojnih potrošača na svetu.

Pored bezbednosti, Takaiči je predložila i osnivanje japanske verzije Američkog komiteta za strane investicije (CFIUS) radi provere stranih investicija u osetljivim sektorima i rekla da će se preispitati pravila koja regulišu kupovinu zemljišta od stranaca.

Ona se obavezala da će smanjiti zavisnost od "određenih zemalja" jačanjem lanaca snabdevanja i saradnjom sa saveznicima kako bi se obezbedili retki minerali.