Odlikovani ruski general Roman Demurčijev (49) u privatnim porukama se hvalio mučenjem i ubijanjem zarobljenih Ukrajinaca, uključujući odsecanje njihovih ušiju, otkrili su ukrajinski novinari.

Opisi zlostavljanja, koje je navodno sprovodio zajedno sa svojim podređenima, nalaze se u porukama razmenjenim između 2022. i 2024. godine, do kojih su došli izvori izukrajinske vojske. Autentičnost poruka potvrdili su novinari istraživačkih jedinica Systema i Skhemy.

Fotografije odsečenih ušiju i uznemirujuća prepiska

U porukama iz oktobra 2022. Demurčijev je naveo da je tokom trodnevnog napada na jednu "utvrdu" zarobio četvoricu Ukrajinaca. Uz poruku je priložio fotografiju odsečenih, pocrnelih ljudskih ušiju koje vise sa metalne cevi.

- Šta ćeš s njima? - upitala ga je supruga Aleksandra kada joj je prosledio fotografiju.

- Nanizaću ih u venac i daću ti ik kao poklon - odgovorio je.

- Kao svinjske uši uz pivo - dodala je ona.

General je, prema navodima, opisivao i streljanje te "rešavanje" zarobljenika, dokumentujući zločine fotografijama i video-snimcima koje je delio sa kolegama i članovima svog kruga.

Odlikovanja i unapređenje

Demurčijev je prisustvovao sastancima sa visokim vojnim komandantima, a 2023. godine dobio je nagradu za "junačka dela" od guvernera Moskovske oblasti, kao i jedno od najviših državnih odlikovanja Čečenske Republike.

Iste godine ruski predsednik Vladimir Putin unapredio ga je u čin general-majora. Iako njegov trenutni položaj nije poznat, u decembru 2024. služio je kao zamenik komandanta ruske 20. kombinovane armije.

Nuđenje zarobljenika za mučenje

U jednoj poruci, za koju se veruje da je upućena vojnom obaveštajcu, Demurčijev je napisao:

- Imam ovde zarobljenika, mogu ti ga pokloniti. Jedan sedi tamo u jami. Šta da radim s njim, da ga se rešim ili da ti ga predam? Nismo stigli da ga mučimo, ali ti imaš puno vremena - dodao je.

Zarobljenik, identifikovan kao 40-godišnji dobrovoljac iz Zaporožja, kasnije je razmenjen nakon što je u zatočeništvu proveo godinu i deset meseci.

Putem rodbine je poručio novinarima da psihički još nije spreman da govori o onome što je preživeo. Prema navodima porodice, bio je teško pretučen i mučen elektrošokovima.

- Bio je još jedan. Nije preživeo. Mali gad - navodno je rekao general.

"Predloži ih za odlikovanja"

U drugoj prepisci razgovaralo se o korišćenju zarobljenika koji se "ne mogu predati" kao "kopača rovova", a potom o tome da se "ostave tamo. Zauvek".

Demurčijev se, prema navodima, hvalio svom nadređenom, generalu Olegu Mitjajevu, da su njegovi podređeni lopatama nasmrt pretukli nekoliko zarobljenih ukrajinskih vojnika.

- Predloži ih za odlikovanja - odgovorio je Mitjajev.

Ukrajinska jedinica potvrdila je novinarima pogubljenje svojih vojnika kod Makijivke u Donjeckoj oblasti, ali je zatražila da se identitet žrtava ne objavljuje kako bi se izbegla dodatna traumatizacija porodica.

Sistematsko mučenje

Demurčijev je sa drugim generalom podelio i mim sa natpisom: "Nije ratni zločin ako si se zabavio". Primao je i video-snimke kolega koji prikazuju "mučenje miševa", odnosno razapete žive miševe koje "ispituje".

Organizacije za ljudska prava, na osnovu svedočenja razmenjenih zarobljenika od početka ruske invazije, ukazuju na sistematski obrazac fizičkog, psihološkog i seksualnog mučenja ukrajinskih zarobljenika u svim fazama zatočeništva.

Slučaj sa mučenjem Čečena

Šef Posmatračke misije UN za ljudska prava u Ukrajini izjavio je da se 95 odsto ukrajinskih vojnika koje je Rusija zarobila suočava sa mučenjem i drugim zločinima. Odsecanje ušiju i drugih delova tela navodi se kao jedna od metoda mučenja.

U martu 2024. na ruskim Telegram kanalima pojavili su se snimci na kojima ruske bezbednosne službe osumnjičenom za teroristički napad u dvorani Krokus Siti Hol odsecaju uho i guraju mu ga u usta, tražeći da ga pojede.