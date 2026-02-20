Slušaj vest

Epstajnova dokumenata zgrotila su svakog normalnog čoveka na svetu! Mi nismo sve ni videli, ali i ovo što jesmo, dovoljno je da se zapitamo da li je moguće da se to dešava na našoj planeti. Nažalost, Epstajnovo ostrvo nije jedino mesto gde i deca stradaju...

Da li je ovo zamazivanje očiju zbog onoga što se dešava sa decom u ostatku sveta? Sada u ovom momentu deca iz Gaze uopšte nisu tema, možda se čak i tu nalazi suština problema. Možda je njihov cilj da nas bombarduju odvratnim stvarima koje se dešavaju kako bi "otupeli" na sva ova dela.

Gosti današnje emisije "Ni 5 ni 6" bili su Abdel Rahim Hejrau - analitičar, Jugoslav Petrušić - međunarodni agent, Drago Bosnić - novinar BRIKS-a i Željko Mašović - psiholog.

Deca su oduvek bila meta

- Postoji sajt na kome je sve objavljeno, to je sajt Američkog ministarstva pravde. Tu sve možete da vidite i tu imate trenutno preko 3 i po miliona fajlova, ja i petorica kolega sa info BRIKS-a smo pročitali oko 20 000 fajlova u roku od 5 dana. Malo je reći da se čoveku diže kosa na glavi od toga što tamo piše - počeo je Bosnić.

On je takođe naveo da ne zna kako bi o tome javno govorio jer misli da bi ljudi odmah počeli da povraćaju kada bi čuli šta se sve dešavalo na tom ostrvu.

- Stvarno je toliko gadno i apsolutno nepojmljivo, stvari koje normalnom čoveku nikada ne bi ni pale na pamet u najgorim košmarima, te stvari su ti ljudi radili na javi - kazao je Bosnić.

Rekao je da ih čak ni ne smatra ljudima i da je celokupna zapadna elita čudovišna i anti-ljudska u suštini.

- Više me ni ne čudi što su nas bombardovali i što bombarduju toliko zemalja još uvek i uništavaju čitava društva. Ipak, iz onoga što oni rade vidimo i jedan deo njihove motivacije, ako odete u neku zemlju i pobijete milion civila, na primer muškarce tokom rata, njihove porodice će ostati bez zaštitnika, ostaju žene i deca koja su najranjivija i onda sa njima možete da radite šta hoćete. Možete da ih eksploatišete seksualno, da ih prodajete ili da ih koristite kao izvor organa za bogate zapadnjake - on je objasnio.

Kako kaže, u svakom ratu koji je zapad stvorio, dešavale su se iste stvari, netsajale su gomila dece i gomila žena.

Foto: Kurir Televizija

- Ako ukucate reč "adrenohrom" na engleskom dok pretražujete Epstajnove fajlove izaći će vam slike koje ja stvarno ne mogu ni da opišem, izaći će vam opisi šta je adrenohrom, kako ga oni oni generišu i čemu služi. Najmoćniji zapadnjaci koriste upravo ovu stvar kako bi se podmlađivali. To je ranije bilo proglašeno za teoriju zavere i svako ko je javno pričao o tome bio je izopšten. Ipak na zvaničnom sajtu američke vlade vi imate šta je to, čemu služi i kako se generiše - rekao je Bosnić

Petrušić je naveo da nije nikakva tajna da se sve ovo dešava u ratovima i da je on lično radio na mnogim slučajevima 90-tih godina koji su bili upravo o švercovanju i krađi dece.

- Dok sam bio u Laosu i lično sam video kako kako majke prodaju decu za 9-10 evra, ovi ljudi o kojima danas pričamo vladaju našim svetom, kako mi možemo nešto da uradimo povodom toga i da zaštitimo decu - zapitao se Petrušić.

Kako kaže, nije problem ono što mi vidimo i što nam se servira, problem je mnogo dublje prirode i mnogo širih aspekata. Pitanje je ko je otvorio ovu aferu i zašto je na ovakav način pokazuje.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je stvar kolektivnog dogovora nekih korporativnih zajednica koje za cilj imaju zaradu novca, odnosno profit od toga - dodaje Petrušić.

Hapšenje bivšeg princa Endrua

Pitanje je da li mi trebamo da poverujemo da je hapšenjem bivšeg princa Endura sve krenulo u dobrom pravcu ili je to urađeno zarad nekog drugog cilja.

- Britanski princ Endru je uhapšen zbog odavanja poverljivih informacija i dokumenata Epstajnu - rekao je Hejrau.

Dakle, on nije uhapšen zbog seksualnih zločina koje je on izvršio na tom ostrvu, čak ni istraga vezana za to nije započeta.

- Oni gledaju ono što je njima u interesu, nemaju interes da svog princa satanizuju na taj način da ga prikažu kao seksualnog monstruma ali kao nekoga ko je nekada možda odavao poverljive informacije to da - dodao je.

Kako kaže, globalna polarizacija je veoma važna i bitno je da ljudi shvate da je kapitalizam inherentno polarizujući od svojih začetaka početkom 16. veka.

- Dešava se da imamo akumulaciju kapitala u jednom delu sveta na grbači ostatku sveta, prirodno je da bogatiji deo sveta zloupotrebljava svoju finansijsku, vojnu, ekonomsku i kulturnu moć. Trebalo bi da se zapitamo ako sada rade ovo što rade, šta su sve ranije radili - Hejrau govori.

Kaže da je bivši princ Endru odlučan primer za to da zapravo nema pravde.

Foto: Kurir Televizija

- Svaka elita je nažalost sklona nekim stvarima ili budalaštinama, ne samo zapadna. Zavisi od granice i koliko ih ograničava njihovo društvo - dodaje Mašović.

Kako kaže, zatrpavaju nas ovim informacijama kako bi nam pomerili granicu normalnog i kako bi mi prihvatili ovakve monstruozne stvari.

- Mi suštinski nažalost ne možemo ništa, dok god su ljudi koji spadaju u 1% na vrhu, njima se može i žele da vide koliko još mogu - govori Mašović.

Foto: Kurir Televizija

"RADE ODVRATNE STVARI DECI KAKO BI SE PODMLAĐIVALI"! Hejrau: Princ Endru je odličan primer da u svetu nema pravde! On nije uhapšen zbog seksualnih zločina!! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs