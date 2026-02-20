Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa fronta u Ukrajinikoji prvi put prikazuje direktan sukob između ukrajinskog robota i ruskog vojnika i to u sukobu izbliza.

Snimak se pripisuje 411. posebnoj četi bespilotnih sistema "Jastrebovi". Nije poznato gde se tačno okršaj dogodio i kada.

Video je objavljen na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, a prikazuje kako se vozilo noću probija stazom između uništenih seoskih kuća.

Kamera na robotu brzo se pomera levo i desno, dok cev mitraljeza "Browning M2" pretražuje teren. Između zgrada skriva se usamljeni ruski vojnik.

Dron s infracrvenom kamerom otkriva njegov položaj, dok on u panici traži zaklon. Na snimku iz vazduha vojnik je vidljiv kao bela silueta na crnoj pozadini.

Izgleda kao da dron prosleđuje informacije operateru naoružanog robota, otkrivajući mu tačnu lokaciju vojnika.

Kopneno vozilo se zaustavlja, s čistim pogledom na ruskog vojnika. Snimak iz vazduha beleži nekoliko bljeskova iz cevi mitraljeza.

Robot puca i čini se kao da pogađa vojnika dvaput.

Foto: Printskrin X

Na snimku s drona vidi se kako bela silueta posrće nakon prvog pogotka, a zatim pada nakon drugog. Infracrvena kamera snimila je bili trag koji izlazi iz njegovih leđa pri svakom pogotku.

Pogled sa zemlje na mestu gde je vojnik stajao prikazuje svetao bljesak, nalik na manju eksploziju.