Slušaj vest

U okrugu Raterford u saveznoj državi Severna Karolina dogodila se neobična situacija kada je svinja, po imenu Penelopa zalutala u jednu porodičnu kuću – i to, kako se pretpostavlja, u potrazi za hranom.

Prema informacijama iz kancelarije lokalnog šerifa, životinja je bez uznemiravanja šetala kroz prostorije doma. U kući su se u tom trenutku nalazila i deca, koja su ceo događaj doživela kao simpatičnu avanturu, bez osećaja straha ili ugroženosti.

Penelopa je, kako je utvrđeno, kućni ljubimac jedne porodice iz tog kraja. Policijski službenici su je brzo i bez poteškoća usmerili i prevezli do nadležnih službi, gde je potvrđen identitet vlasnika. Nakon toga svinja je bezbedno vraćena svom domu.

O svemu se oglasila i policija putem društvenih mreža, naglašavajući da i ovakve, naizgled bezazlene intervencije, pokazuju značaj stalnog prisustva policije u zajednici. Istakli su da je smirena reakcija ključna kako bi i ljudi i životinje ostali bezbedni.

Slični incidenti sve češći širom SAD

U poslednjih nekoliko nedelja zabeleženi su i drugi slučajevi upada životinja u zatvorene objekte. U Njujorku je jelen ušao u prostor banke, dok je na Floridi drugi jelen završio u kuhinji porodične kuće.

U oba slučaja policija je uspela da životinje umiri i vrati u prirodu, bez veće štete i povreda, što pokazuje koliko su ovakvi incidenti postali uobičajeni u prigradskim sredinama.