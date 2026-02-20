Slušaj vest

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država danas je presudio da je predsednik Donald Tramp prekršio savezni zakon kada je jednostrano uveo sveobuhvatne carine na svetsku robu, što je odluka koja je nanela veliki udarac Beloj kući po pitanju koje je ključno za spoljnu i ekonomsku politiku predsednika.

Ova presuda je verovatno najznačajniji poraz koji je druga Trampova administracija pretrpela pred Vrhovnim sudom, u kojem dominiraju konzervativci, koji je prošle godine više puta stao na stranu predsednika u nizu brzih odluka o imigraciji, smenjivanju šefova nezavisnih agencija i dubokim smanjenjima državne potrošnje.

Tramp je napustio sobu kada je saznao za odluku

Prema NBC-ju, koji je naveo guvernera koji je bio u sobi sa predsednikom kada je saznao za odluku, Tramp je bio za govornicom kada mu je uručen papir kojim je obavešten o presudi.

Komentarisao je ishod pred publikom, na doručku sa guvernerima, i nazvao ga „sramotom“. Zatim je otišao.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit najavila je da će Donald Tramp održati konferenciju za novinare povodom presude Vrhovnog suda u 18:45 časova po srednjeevropskom vremenu.

Tramp verovatno neće ukinuti tarife

Odlukom o tarifama, Vrhovni sud je zadao težak udarac Donaldu Trampu po jednom od ključnih pitanja njegove ekonomske politike. To, međutim, ne znači da će Trampova trgovinska agenda nestati preko noći. Sud je presudio da predsednik SAD nema ovlašćenje da nameće sveobuhvatne globalne tarife bilo kojoj zemlji iz bilo kog razloga, piše BBC .

To ovlašćenje, prema Ustavu, pripada Kongresu. Međutim, presuda je ostavila na snazi neke carine koje su Sjedinjene Države uvele na određenu robu iz određenih zemalja, dajući administraciji mogućnost da preoblikuje svoju carinsku politiku. U prošlosti su Kongres i sudovi davali predsednicima slobodu da uvode carine na ciljanu robu ili na kraće vremenske periode.

Na primer, predsednik Ričard Nikson je uveo opštu uvoznu tarifu 1971. godine kako bi se borio protiv valutne krize, ali ju je zadržao na snazi samo četiri meseca. Predsednik Džordž V. Buš je uveo tarife na uvoz čelika 2003. godine, a one su trajale oko devet meseci.

Budućnost Trampove politike

Da je Tramp pažljivo pratio taj model, većina njegovih tarifa bi možda opstala uprkos pravnim izazovima. Odluka suda bi mogla da podstakne administraciju da preispita taj pristup i potraži načine za uvođenje ciljanijih tarifa u budućnosti.

U svakom slučaju, malo je verovatno da će Tramp odustati od pitanja koje ga je zaokupljalo decenijama, mnogo pre nego što se kandidovao za Belu kuću. Tramp godinama tvrdi da je SAD potreban agresivan carinski režim kako bi se takmičile sa Kinom i drugim ekonomskim rivalima.

Taj argument se neće lako odbaciti, čak i ako je Vrhovni sud upravo ograničio svoja ovlašćenja da deluje nezavisno po trgovinskim pitanjima.