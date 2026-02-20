Astrofizičar pronađen sa prostrelnom ranom na prednjem tremu svoje kuće

Ugledni američki naučnik koji je doprineo otkriću vode na jednoj udaljenoj planeti misteriozno je upucan i ubijen na prednjem tremu svoje kuće u pustinjskoj oblasti Kalifornije!

Karl Grilmejr (67) identifikovan je kao žrtva smrtonosne pucnjave u Lianu, ruralnom području severnog dela Los Anđelesa, preneo je Daily Mail.

Kolege su istraživanje Grilmejra nazvale "genijalnim" i navele da je otkriće vode "signalni pokazatelj da su uslovi na toj planeti povoljni za život".

Astrofizičar je pronađen sa prostrelnom ranom na prednjem tremu svoje kuće nakon što su detektivi iz odeljenja za ubistva kancelarije šerifa okruga Los Anđeles reagovali na dojavu o napadu smrtonosnim oružjem nešto posle 6 časova ujutru.

Hitne službe pokušale su mere reanimacije, ali je proglašen mrtvim na licu mesta, saopštila je kancelarija šerifa okruga Los Anđeles.

Tokom istrage dojave o pucnjavi, šerifska stanica u Palmdejlu reagovala je na krađu automobila u istom području i uhapsila muškarca po imenu Fredi Snajder (29), koji je označen kao osoba od interesa u slučaju ubistva Grilmejra.

Snajder je uhapšen zbog sumnje na ubistvo, krađu automobila i provalu. Nalazi se u pritvoru uz kauciju od dva miliona dolara. Organi reda nisu objavili motiv navodnog ubistva. Nije jasno da li su se dvojica muškaraca poznavala niti da li je pucnjava bila ciljana.

Kancelarija šerifa okruga Los Anđeles nije objavila fotografiju Snajdera nakon hapšenja niti dodatne informacije o slučaju.

Grilmejr je posvetio više od 40 godina unapređenju nauke. Bio je istaknuti astrofizičar na "California Institute of Technology", gde je radio sa Univerzitetskim centrom za obradu i analizu infracrvenih podataka, koji sarađuje sa NASA.

Grilmejrov prijatelj i kolega, astronom Serhio Farhardo-Akosta, rekao je za Los Anđeles Tajms da je on "veoma poznat u astronomiji i veoma priznati naučnik".

"Njegovo nasleđe će živeti zauvek", dodao je Farhardo-Akosta.

Rekao je publikaciji da je Grilmejr voleo da živi u udaljenom području doline Antilope kako bi mogao da posmatra zvezde noću. Grilmer je čak izgradio opservatoriju sa nekoliko teleskopa u svojoj kući i leteo avionima u slobodno vreme.

Njegov kolega ga je opisao kao ozbiljnog i načitanog, sa smislom za humor. Farhardo-Akosta je rekao da je njegovo otkriće vode na udaljenoj planeti bilo "genijalno".

"On je ovekovečen jer se otkriće tih galaktičkih tokova pripisuje njemu", dodao je.

Grilmejr je takođe bio poznat u naučnoj zajednici po svojim istraživanjima o formiranju i evoluciji Mlečnog puta.

Istraga o njegovoj smrti je u toku. Uhapšeni Snajder se još nije izjasnio o optužbama protiv njega, i nije jasno da li je angažovao advokata.