Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao u televizijskom intervjuu da Iran planira da finalizuje predlog sporazuma "narednih dva do tri dana" i da ga pošalje u Vašington.

"Ne mislim da za to treba dugo, za nedelju dana ili tako nešto možemo početi prave ozbiljne pregovore o tome šta sledi i doćči do zaključka", rekao je Aragči.

Tenzije između dugogodišnjih neprijatelja pojačale su se kako Trampova administracija traži ustupke od Irana i od kako su SAD povećale vojno prisustvo na Bliskom istoku, koje je najveće u više decenija a na putu je još ratnih brodova i aviona.

Obe zemlje naznačile su da su spremne za rat ako ništa ne bude od pregovora o iranskom nuklearnom programu.

"Mi smo spremni za rat i spremni smo za mir" rekao je Aragči.

Foto: WAEL HAMZEH/EPA

Tramp je dan ranije rekao da veruje da je 10 do 15 dana "dovoljno vremena" za Iran da postigne sporazum posle nedavne runde posrednih pregovora, uključujući ove nedelje u Ženevi na kojima je ostvarno malo vidljivog napretka.

Međutim pregvori su u blokadi godinama i Iran je odbio da razgovara o širim američkim i izraelskim zahtevima u kojima se traži da smanji svoj raketni program i prekine veze sa oružanim grupama.

Aragči je danas rekao takođe da njegove američke kolege nisu tražile da bude nulto obogaćivanje uranijuma u okviru najnovije runde pregovora, što je u suprotnosti sa onim šta su rekli američki zvaničnici.

"Mi sada razgovaramo o tome kako da osiguramo da je iranski nuklearni program uključujući obogaćivanje, za mirnodopske svrhe i da će ostati mirnodopski za uvek", rekao je Arragči.

Foto: Satellite image ©2026 Vantor, Printscreen/Youtube, Shutterstock, Profimedia

On je dodao da će Iran primeniti neke mere za izgradnju poverenja u zamenu za olakšanje ekonomskih sankcija.

U odgovoru na Aragčijevu tvrdnji zvaničnik Bele kuće rekao je da je Tramp bio jasan u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje ni kapacitete da ih izgradi i da ne može da obogaćuje uranijum.

Iran dugo govori da pregovori treba da se usmere samo na njegov nuklearni program i da on ne obogaćuje uranijum od američkih i izarelskin udara prošlog juna na iranske nuklearne lokacije. Tramp je tada rekao da su u udarima uništeni iranski nuklearni pogoni, ali nije poznato kolika ja tačna naneta šteta pošto je Teheran zabraion međunarodne inspekcije.

Iran takođe insistira da je njegov nuklearni program mirnodopski a SAD i druge zemlje sumnjaju da je cilj programa da razvije oružje.