IRAN OZBILJNO SHVATIO TRAMPOVE PRETNJE: Predlog sporazuma u naredna dva do tri dana šaljemo u Vašington
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao u televizijskom intervjuu da Iran planira da finalizuje predlog sporazuma "narednih dva do tri dana" i da ga pošalje u Vašington.
"Ne mislim da za to treba dugo, za nedelju dana ili tako nešto možemo početi prave ozbiljne pregovore o tome šta sledi i doćči do zaključka", rekao je Aragči.
Tenzije između dugogodišnjih neprijatelja pojačale su se kako Trampova administracija traži ustupke od Irana i od kako su SAD povećale vojno prisustvo na Bliskom istoku, koje je najveće u više decenija a na putu je još ratnih brodova i aviona.
Obe zemlje naznačile su da su spremne za rat ako ništa ne bude od pregovora o iranskom nuklearnom programu.
"Mi smo spremni za rat i spremni smo za mir" rekao je Aragči.
Tramp je dan ranije rekao da veruje da je 10 do 15 dana "dovoljno vremena" za Iran da postigne sporazum posle nedavne runde posrednih pregovora, uključujući ove nedelje u Ženevi na kojima je ostvarno malo vidljivog napretka.
Međutim pregvori su u blokadi godinama i Iran je odbio da razgovara o širim američkim i izraelskim zahtevima u kojima se traži da smanji svoj raketni program i prekine veze sa oružanim grupama.
Aragči je danas rekao takođe da njegove američke kolege nisu tražile da bude nulto obogaćivanje uranijuma u okviru najnovije runde pregovora, što je u suprotnosti sa onim šta su rekli američki zvaničnici.
"Mi sada razgovaramo o tome kako da osiguramo da je iranski nuklearni program uključujući obogaćivanje, za mirnodopske svrhe i da će ostati mirnodopski za uvek", rekao je Arragči.
On je dodao da će Iran primeniti neke mere za izgradnju poverenja u zamenu za olakšanje ekonomskih sankcija.
U odgovoru na Aragčijevu tvrdnji zvaničnik Bele kuće rekao je da je Tramp bio jasan u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje ni kapacitete da ih izgradi i da ne može da obogaćuje uranijum.
Iran dugo govori da pregovori treba da se usmere samo na njegov nuklearni program i da on ne obogaćuje uranijum od američkih i izarelskin udara prošlog juna na iranske nuklearne lokacije. Tramp je tada rekao da su u udarima uništeni iranski nuklearni pogoni, ali nije poznato kolika ja tačna naneta šteta pošto je Teheran zabraion međunarodne inspekcije.
Iran takođe insistira da je njegov nuklearni program mirnodopski a SAD i druge zemlje sumnjaju da je cilj programa da razvije oružje.
