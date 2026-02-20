Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp obratio se danas naciji povodom odlukeVrhovnog suda SADkoji je presudio da je predsednik "prekršio savezni zakon kada je jednostrano uveo sveobuhvatne carine na svetsku robu"

On je rekao da je odluka veoma razočaravajuća. „Stidim se određenih članova suda jer nemaju hrabrosti da urade ono što je ispravno za našu zemlju. „Kakva sramota, podlegli su stranom uticaju“, rekao je američki predsednik.

Postoje alternative carinama

Tramp tvrdi da su njegove tarife okončale „pet od osam ratova“ za koje tvrdi da su ih rešili. „Sviđalo se to vama ili ne, uključujući Indiju i Pakistan“, dodaje on. „To je moglo da okonča nuklearni problem.“ Tramp kaže da mu je pakistanski premijer rekao da je „mogao da spase 35 miliona života da nas je naterao da prestanemo da se borimo“.

„Hteli su da urade neke loše stvari, ali su nam pružili veliku nacionalnu bezbednost“, kaže on. „Ove tarife... zajedno sa našim jakim granicama, smanjile su količinu fentanila koja ulazi u našu zemlju za 30% kada sam ih koristio kao kaznu protiv zemalja koje ilegalno uvoze ovaj otrov u našu zemlju da bi otrovale našu omladinu; sve ove tarife ostaju na snazi“.

„Pobedio sam sa milionima glasova. Pobedili smo ubedljivo. Uprkos svim stvarima koje su se dešavale, a bilo ih je mnogo, ipak smo pobedili ubedljivo. Imamo alternative. Pokazaćemo im koliko je ova presuda glupa, uštedećemo novac, uštedećemo mnogo novca“,

„Mogu da uništim trgovinu, mogu da uništim zemlju, mogu da radim šta god želim, ali ne mogu da uvedem ni dolar carina. Razmislite koliko je to apsurdno. Alternativama mogu da traže još veće carine, praktično su nam sada dozvolili da to uradimo“, rekao je američki predsednik.

Tramp je tvrdio da presuda, suprotno tumačenjima njegovih kritičara, zapravo dodatno jača predsednikova ovlašćenja da reguliše trgovinu i uvodi carine.

„Vrhovni sud nije ukinuo carine kao takve, već samo 'određene primene carina' prema zakonu IEEPA. Naglasio je da odluka, po njegovom mišljenju, potvrđuje mogućnost blokiranja, embargovanja, ograničavanja ili na drugi način uslovljavanja spoljne trgovine sa Sjedinjenim Državama putem IEEPA“, rekao je.

On je objavio da sve tarife vezane za nacionalnu bezbednost, uključujući one iz Člana 232 i postojeće tarife iz Člana 301, ostaju na snazi. Takođe je rekao da će „odmah“ potpisati naredbu kojom se uvodi globalna tarifa iz Člana 122 od 10% pored postojećih tarifa, i da pokreće dodatne istrage po Članu 301 i druge postupke kako bi, kako je rekao, zaštitio Sjedinjene Države od nefer trgovinskih praksi.