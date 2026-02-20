Slušaj vest

Još troje skijaša poginulo je danas u lavinama u Austriji, saopštile su vlasti, u najnovijem fatalnom incidentu ove zime.

Dve osobe su pronađene mrtve posle lavine u skijalištu Sankt Anton am Arlberg.

„Žrtve su izvučene iz snega, ali nije bilo moguće da ih spasu“, rekao je portparol policije. Još tri osobe su povređene. Vlasti u početku nisu dale nikakve detalje o identitetu, starosti ili nacionalnosti žrtava.

Ranije je 42-godišnji nemački skijaš poginuo u lavini u tirolskom skijalištu Nauders. Muškarac je skijao van staze sa svojim 16-godišnjim sinom, koji je preživeo sa teškim povredama, saopštila je policija. Pokušavali su da pređu severnu padinu kada se odlomila ploča snega široka oko 400 metara, noseći ih oko 200 do 300 metara nizbrdo.

Upozorenja na visok rizik od lavina

U delovima Tirola, poslednjih dana palo je i do 40 centimetara svežeg snega. Vlasti su upozorile da je mogućnost novih lavina i dalje visoka. Samo u sredu je u Tirolu zabeleženo više od 30 lavina. Tri osobe su poginule u Tirolu i susednom regionu Forarlberg.