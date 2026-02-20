Slušaj vest

Nemačka vladajuća stranka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU), danas je ponovo izabrala Fridriha Merca za svog lidera.

Merca je na nacionalnoj konferenciji stranke u jugozapadnom gradu Štutgartu podržalo 878 od 963 članova stranke.

Ovaj rezultat je njegov drugi najbolji do sada.

Godine 2022. izabran je sa 94,6 odsto glasova na onlajn konferenciji stranke, a kasnije je potvrđen glasanjem putem pošte sa 95,3 odsto glasova. Godine 2024. dobio je 89,8 odsto glasova.

Teška godina za CDU i borba protiv ekstremne desnice

Dvodnevni sastanak stranke održava se na početku izazovne godine za CDU, koja se suočava sa izborima u pet saveznih država u martu i septembru.

Prema anketama, u dve istočne pokrajine krajnja desnica se bolje snalazi od konzervativaca.

Merc je na sastanku rekao da CDU mora „sprečiti povratak krajnje desničarskog radikalizma na vlast u saveznim pokrajinama Nemačke“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNEMAČKA NA VETROMETINI, SITUACIJA SVE SLOŽENIJA, IMA LI REŠENJA? Merc želi značajniju ulogu, da li će mu veliki igrači to dopustiti? "Radi ono što Tramp želi"
av02 AP Ebrahim Noroozi.jpg
PlanetaOVAKO ĆE IZGLEDATI NOVA NEMAČKA VLADA?! Čovek od poverenja, prva ministarka jevrejskog porekla i jedno veliko IZNENAĐENJE! Upoznajte sve Mercove ministre (FOTO)
Fridrih Merc i članovi nove nemačke vlade
PlanetaMERC IMA "MOĆAN PLAN" ZA NEMAČKU! Budući kancelar spreman da preuzme vlast u Berlinu, njegov CDU PRVI PUT posle 60 godina ima šefa diplomatije (FOTO)
collage.jpg
PlanetaMERCA ČEKAJU GIGANTSKI PROBLEMI! Nemačka u HAOSU, crna rupa u budžetu, kriza nad krizama i još MNOGO toga! Ovo su LANCI koje novi kancelar mora da slomi!
x EPA Hannibal Hanschke.jpg