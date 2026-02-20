MERC PONOVO IZABRAN ZA LIDERA CDU: Nemačka vladajuća stranka snažno podržala kancelara
Nemačka vladajuća stranka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU), danas je ponovo izabrala Fridriha Merca za svog lidera.
Merca je na nacionalnoj konferenciji stranke u jugozapadnom gradu Štutgartu podržalo 878 od 963 članova stranke.
Ovaj rezultat je njegov drugi najbolji do sada.
Godine 2022. izabran je sa 94,6 odsto glasova na onlajn konferenciji stranke, a kasnije je potvrđen glasanjem putem pošte sa 95,3 odsto glasova. Godine 2024. dobio je 89,8 odsto glasova.
Teška godina za CDU i borba protiv ekstremne desnice
Dvodnevni sastanak stranke održava se na početku izazovne godine za CDU, koja se suočava sa izborima u pet saveznih država u martu i septembru.
Prema anketama, u dve istočne pokrajine krajnja desnica se bolje snalazi od konzervativaca.
Merc je na sastanku rekao da CDU mora „sprečiti povratak krajnje desničarskog radikalizma na vlast u saveznim pokrajinama Nemačke“.
Kurir.rs/Agencije