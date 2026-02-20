Slušaj vest

Nemačka vladajuća stranka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU), danas je ponovo izabrala Fridriha Merca za svog lidera.

Merca je na nacionalnoj konferenciji stranke u jugozapadnom gradu Štutgartu podržalo 878 od 963 članova stranke.

Ovaj rezultat je njegov drugi najbolji do sada.

Godine 2022. izabran je sa 94,6 odsto glasova na onlajn konferenciji stranke, a kasnije je potvrđen glasanjem putem pošte sa 95,3 odsto glasova. Godine 2024. dobio je 89,8 odsto glasova.

Teška godina za CDU i borba protiv ekstremne desnice

Dvodnevni sastanak stranke održava se na početku izazovne godine za CDU, koja se suočava sa izborima u pet saveznih država u martu i septembru.

Prema anketama, u dve istočne pokrajine krajnja desnica se bolje snalazi od konzervativaca.

Merc je na sastanku rekao da CDU mora „sprečiti povratak krajnje desničarskog radikalizma na vlast u saveznim pokrajinama Nemačke“.